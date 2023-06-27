【大行報告】大和：浮法玻璃下半年前景改善 上調信義玻璃至「跑贏大市」

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大和表示，將信義玻璃（00868）投資評級由「持有」上調至「跑贏大市」，指浮法玻璃下半年有較好的前景，主要因預期2023年下半年的供需會較平衡，與上半年的供過於求有別，從而認為其產品前景光明，且公司有可能改善盈利能力。信義玻璃周二（27日）收報12.3元，升幅5.3%。
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但由於2023年上半年產品利潤率復甦低於預期，該行將2023至2024年淨利潤下調2%至13%。而且基於2023至2024年度平均每股盈利預測為1.65元，1年遠期市盈率預測由2023年的8倍降至7.8倍，比過去3年平均水平低1個標準差，故將其目標價由14元調低至13元。
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另外，該行亦將今明兩年淨利潤預測下調2至13%，主要因上半年浮法玻璃利潤率恢復比預期低。
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記者：鄭昊彤