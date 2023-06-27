【大行報告】富瑞：多因素支持股價再有上升空間 上調中興通訊目標價至37.25元

富瑞表示，中興通訊（00763）年初至今股價已上升約63%，不過在公司毛利率提升、嚴格控制營運開支、加上電信資本支出下降速度較預期慢、電信設備、服務器及消費終端市場份額增長等因素下，料股價仍有進一步上升空間，並予其「買入」評級。



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該行相應將2023至2026年收入預測上調，並基於今年預測市盈率約16倍，將目標價由32.43元調升至37.25元。中興通訊周二（27日）收報31.05元，升幅6.3%。

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該行亦預期中興可間接受惠人工智能（AI）發展，並可作為追求AI和雲端遷移的較低風險選擇，而且公司毛利率在行業良性競爭下有提升空間，對其經營充滿信心，目前2023至2025年純利預測較市場普遍預期高5%至17%。

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記者：鄭昊彤