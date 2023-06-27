【旺旺151】旺旺全年少賺兩成 派末期息2.1美仙

中國旺旺（00151）公布，截至今年3月底止，全年純利33.72億元（人民幣，下同），按年跌19.8%，每股盈利28.35，派末期股息每股2.1美仙，上年同期派2.1美仙及特別息2.94美仙。

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期內，收益229.28億元，按年4.41%；毛利100.71億元，跌6.29%：毛利率下跌0.9個百分點，至43.9%。營運利潤48.47億元，按年下降11.2%；營運利潤率為21.1%，按年下降1.7個百分點。

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旺旺表示，集團將持續深化渠道、產品的多元策略，深耕傳統渠道並積極拓展新興渠道及海外市場，增加終端網點覆蓋，提高渠道售賣產品的多樣性，滿足消費者多元化需求。旺旺曾低見5.06元，截至下午3時39分，報5.1元，跌0.97%，成交金額1860萬元。

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