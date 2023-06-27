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【新股IPO】慧居科技2481周三招股　入場費4242元（第二版）

新股IPO 18:56 2023/06/27

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【新股IPO】慧居科技2481周三招股　入場費4242元

慧居科技 （新上市編號：02481） 周三（6月28日）至下周一（7月3日）招股，招股價介乎3至4.2港元，每手（1000股）入場費約4242.3港元。以慧居科技發售7560萬股計，最多集資額3.2億元。慧居科技料7月10日掛牌。國泰君安國際為獨家保薦人，慧居科技引入江港國際為基石投資者，認購股份等值5000萬元人民幣股份。

慧居科技資料，可瀏覽【下一頁】

慧居科技招股詳情
新上市編號 02481
業務 供熱服務，以及相關工程及節能服務
發售股數 7560萬新股
每手股數 1000股
招股價 3至4.2港元
每手入場費 4242.3港元
最高集資額 3.17億港元
招股日期 6月28至7月3日
上市日 7月10日

慧居科技首席財務官楊小進表示，資本開支2020至2022年間為3至3.5億元人民幣，用作採購原材料及施工。近期煤炭價格波動，他認為對集團供熱業務毛利率影響不大，因成本可轉嫁至用戶端，惟供熱服務受政府限制，他舉出蘭州上次加價為例，以每平方米計，居民加價1毛錢；非居民為1.8毛錢。

慧居科技自2010年成立，去年純利按年減少12.9%至9643.1萬元人民幣；收入按年增11.9%至14.4億元人民幣。慧居科技主要於山西、甘肅及內蒙的「三北地區」作供熱服務，以及相關工程及節能服務EMC。截至6月18日，集團總實際供熱服務面積4190萬平方米；特許經營面積4.19億平方米，特許經營期達25年至30年。在「三北地區」 的市場份額約2.4%，排名第九，共有465個換熱站提供服務。

集團預期集資額50%（約9370萬港元）將作蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目，料2023至2024年度供熱服務期前完成；40%（約7500萬港元）建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目，料11月前完成；以及10%（約1880萬港元）為一般營運資金。

註：第二版加入記者會內容。

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記者：宋佩恩

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