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【AI研發】Google DeepMind開發新AI系統　稱將超越ChatGPT

科技 15:30 2023/06/27

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Google旗下的DeepMind宣稱正在研發新聊天機械人Gemini，並稱其將超越ChatGPT。

Google旗下AI研究實驗室DeepMind在2016年，曾經推出AI系統AlphaGo，並在圍棋比賽中歷史性地擊敗了人類圍棋冠軍。多年後，DeepMind也未曾放棄在相關領域中的發展，據《Wired》報道，DeepMind最近正在開發一款新的聊天機械人Gemini，該研究是基於AlphaGo的研發技術。DeepMind行政總裁Demis Hassabis更稱，Gemini的功能將會超越目前大熱的ChatGPT系統。

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DeepMind正在研發中的Gemini是一款大型的語言模型，與GPT-4的性質相似，擁有自然語言處理和強化學習的能力。另外，Hassabis表示，將會在Gemini的開發上加入研發AlphaGo的技術，加入解決問題、規劃、及分析文章等能力。

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在《Wired》的採訪中，Hassabis表示：「在很大程度上，Gemini可以說是結合AlphaGo系統優勝之處以及擁有驚人語言能力的大型系統。」，反映出了DeepMind對Gemini研發計畫的重視。

責任編輯：王愷楹

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