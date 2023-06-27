  • 34°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄：壓制樓市的因素

名人薈萃 14:55 2023/06/27

分享：

分享：

美國聯儲局總算在6月14日的議息會議上停止加息，但是在會議後表示仍有可能再加息2次，不過，相信聯儲局還會再加息2次的人相信很少，更多人認為聯儲局官員的所謂還會再加息的言論，只是不想過早發放絕不加息的訊息，導致通脹預期上升。

如果人人都預期加息周期結束了，就會馬上預期、估計甚麼時候會開始減息。這種預期會造成房價上升，租金也跟着上升，推高通脹。

樓市氣氛不理想

美國不加息，但是香港的並沒有因此而受惠。最新能顯示美國不加息之後時期的中原城市領先指數仍未公布，但是市場氣氛則很明顯地不理想，有一些房地產投資公司更被銀行追差額，因為銀行降低貸款額。美國聯儲局議息之後，香港某些新盤開售，也沒有再出現今年年初那種熱鬧，以及一天售清所推出樓盤的現象。

今年年初，內地與香港開始通關。許多人興高采烈地準備迎接內地買家，再加上預期加息周期快見頂，於是樓市連升4個月。但是，人們慢慢地發現內地買家沒有如預期般的湧入香港買樓，不但沒有湧入香港買樓，連賣手袋的名店門口排隊的人也少於預期。原來，內地經濟復常力度不夠，樓價仍在下跌，青少年失業問題嚴重，消費力弱，前來香港買名牌奢侈品、買樓的人也就不如預期。

土地供應將大增

另一個令樓市升勢可能受阻的因素是，許多人看到目前特區政府的確很努力尋地，新加坡政府宣布明年永久停止賽馬，將馬場土地用來建房屋，對香港特區政府而言，也是一種政治壓力。所以，近期有關收回粉嶺高爾夫球場部分土地的事，特首及發展局局長先後發言，都說不會改變上任政府的決定，以免製造出一種特區政府屈服於權貴的印象。

盡管收回粉嶺土地以建公共房屋，這批房屋入伙將會是許多年之後的事，但是對於心理影響相當大。這說明特區政府不再理會來自權貴、地產商的壓力而努力提供土地。有人估計新界地產商及原居民手上的農地可以興建超過100萬個單位的房屋，如此龐大的潛在供應，的確會影響投資者的決定。而且，一日有從價印花稅（AVD）存在，對小投資者及打算買多一套房屋收租的人來說，總是一道阻力。

短期難見撤辣稅

從價印花稅意味着買樓收租的成本增加了15%，而且稅務是必須在買樓是馬上繳交，不能當成樓價的一部分，尋求銀行按揭貸款。

不過，從價印花稅的存在，也使到早已買樓正在收租的人不願賣掉手上的樓，因為買了之後想再買回來，就得多付15%的從價印花稅，在可預見的將來一段不短的日子裏，也看不出特區政府會撤銷這些「需求管理」的額外印花稅。

少了買樓收租的人，租盤供應也會減少，租金回報也趨於穩定及向好，從長期投資的角度來看，15%的從價印花稅可以視為買樓買貴了。是的，如果你在2019年買樓，的確比目前的樓價貴了15%。

節錄自第818期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 置業安居

最新專欄文章 更多

壓制樓市的因素
2023/06/24
壓制樓市的因素
曾淵滄：輸入外勞加速建屋
2023/06/20
曾淵滄：輸入外勞加速建屋
輸入外勞加速建屋
2023/06/17
輸入外勞加速建屋
曾淵滄：新加坡關馬場的啟示
2023/06/13
曾淵滄：新加坡關馬場的啟示
新加坡關馬場的啟示
2023/06/10
新加坡關馬場的啟示
海外物業 香港物業 樓價 稅務 賽馬 農地 按揭貸款 額外印花稅 新加坡 高爾夫球

上一篇文章

【旺旺151】旺旺全年少賺兩成 派末期息2.1美仙

下一篇文章

【專家點睇】提5建議降地方債風險 李迅雷：不能輕易違約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款