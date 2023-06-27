羅馬鬥獸場被遊客簽名破壞 意部長呼籲網民緝兇（有片）

美國一名網民近日在意大利首都羅馬著名景點羅馬鬥獸場（Colosseum）遊覽時，目睹兩名遊客在景點內簽名破壞古跡。事件引發當地民眾﹑政府及網民憤怒，意大利文化部長更呼籲，找出兩名「兇手」嚴加懲處。

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38歲美國地理學家Ryan Lutz日前分享片段，當中顯示一對男女在近2,000年歷史的羅馬鬥獸場內，用鎖匙在由牆身簽名，寫上「Ivan + Hayley 23」字句。片中兩人講英文，事件相信發生上周五（23日）。

Lutz受訪時坦言，難以相信有人會做出如此混帳行為，斥責兩人破壞歷史古跡是犯罪，所以才會拍片紀錄二人行為，希望他們會受到懲罰。他稱當場已通報在場保安，後者表示已報警。

Lutz的影片在網上瘋傳，有網民直斥兩人愚不可及。另有人呼籲，Lutz應把片段轉交警方，讓涉事者以破壞公物被控告。

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意大利文化部長Gennaro Sangiuliano周一（26日）發聲明，譴責片中二人的行為，希望有人能夠協助找出他們的身份，並按照法律嚴懲兩人。

羅馬鬥獸場總監Alfonsina Russo表示，羅馬警方正追查涉事者身份，警方亦表明會拘捕及懲罰二人。

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責任編輯：吳漢培