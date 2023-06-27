  • 34°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港移民鄒至蕙當選多倫多市長 結束白人壟斷局面

環球政治 14:48 2023/06/27

分享：

分享：

加拿大最大城市多倫多周一（26日）舉行市長選舉，由香港移民加拿大的鄒至蕙打破白人壟斷的局面，成為有史以來首位非白人多倫多市長。鄒至蕙勝選後表示，多倫多是一個充滿希望的地方，移民孩子也可成為市長。

美劫匪搶錢後讚受害者太靚 要求加Facebook承諾還錢 【下一頁】

原任多倫多市長莊德利 （John Tory）今年2月，承認與女下屬有染並宣布辭職，多倫多要舉行補選填補市長一職。

選舉初步結果顯示，66歲、於香港出生的鄒至蕙得票率為37.2%排第一。鄒至蕙來自新民主黨（New Democratic Party），亡夫萊頓（Jack Layton）曾任該黨黨魁。

她發表勝利演説時承諾，會努力建設一個更加關愛、可負擔、安全、人人有歸屬感的城市。她承諾在8年內建造2.5萬套租金管制房屋，以應對不斷飆升的租金問題。

她演説時透露自己13歲移民加拿大，一家人生活困苦，父親因精神疾病無法工作，不過全家靠母親於酒店工作的薪酬可支付屋租及應付溫飽。

紐約市要炭爐及木爐減排75% Pizza餐廳勢成重災區 【下一頁】

她形容多倫多是個充滿希望、有第二次機會的地方，指自己只是一個來自小鎮的移民孩子，現在可作為市長站在眾人面前。

鄒至蕙畢業於安大略省的貴湖大學（University of Guelph）藝術系，其後踏上從政之路。她曾出任多倫多市議員，2006成功當選國會下議院議員。

她曾於2014年競選多倫多市長，但得票率僅排第三。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議
2023/06/21
拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議
【泰國大選】選委會確認前進黨勝選 總理人選待定
2023/06/20
【泰國大選】選委會確認前進黨勝選 總理人選待定
美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴
2023/06/19
美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴
阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算
2023/06/16
阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算
英國會派對門調查報告 斥約翰遜多次故意誤導國會
2023/06/15
英國會派對門調查報告 斥約翰遜多次故意誤導國會

你可能感興趣

拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議
11:09 2023/06/21
拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議
【泰國大選】選委會確認前進黨勝選 總理人選待定
17:27 2023/06/20
【泰國大選】選委會確認前進黨勝選 總理人選待定
美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴
15:00 2023/06/19
美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴
選舉 政治 補選 加拿大 多倫多

下一篇文章

新西蘭船倉破紀錄近千萬成交 無得過夜或沖涼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款