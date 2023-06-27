香港移民鄒至蕙當選多倫多市長 結束白人壟斷局面

加拿大最大城市多倫多周一（26日）舉行市長選舉，由香港移民加拿大的鄒至蕙打破白人壟斷的局面，成為有史以來首位非白人多倫多市長。鄒至蕙勝選後表示，多倫多是一個充滿希望的地方，移民孩子也可成為市長。

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原任多倫多市長莊德利 （John Tory）今年2月，承認與女下屬有染並宣布辭職，多倫多要舉行補選填補市長一職。

選舉初步結果顯示，66歲、於香港出生的鄒至蕙得票率為37.2%排第一。鄒至蕙來自新民主黨（New Democratic Party），亡夫萊頓（Jack Layton）曾任該黨黨魁。

她發表勝利演説時承諾，會努力建設一個更加關愛、可負擔、安全、人人有歸屬感的城市。她承諾在8年內建造2.5萬套租金管制房屋，以應對不斷飆升的租金問題。

她演説時透露自己13歲移民加拿大，一家人生活困苦，父親因精神疾病無法工作，不過全家靠母親於酒店工作的薪酬可支付屋租及應付溫飽。

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她形容多倫多是個充滿希望、有第二次機會的地方，指自己只是一個來自小鎮的移民孩子，現在可作為市長站在眾人面前。

鄒至蕙畢業於安大略省的貴湖大學（University of Guelph）藝術系，其後踏上從政之路。她曾出任多倫多市議員，2006成功當選國會下議院議員。

她曾於2014年競選多倫多市長，但得票率僅排第三。

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責任編輯：鄭錦玲