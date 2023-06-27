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【商場消息】荃新天地推職業體驗館　小朋友邊玩邊做善事

商業 14:39 2023/06/27

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由7月15日至8月20日，荃新天地商場2期中庭將推出「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」主題活動，讓小朋友挑戰5大非凡職業，展開「打工實習」旅程。

【無人商店】手機支付及少子化 助智能自動販賣機需求增

S+ REWARDS會員可以憑點數於S+ REWARDS APP換取工作體驗證，讓4歲至12歲的小朋友穿上工作服，變身成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」，透過職場體驗提升自信和學習新技能。完成職場體驗後，更可賺到「夢想代幣」換取文具、生活用品、玩具等獎賞。

小朋友參與夢想職業體驗之餘，於指定商戶消費並出示「夢想職員證」，可享有期間限定「員工優惠」，包括︰SKECHERS購物折扣、FANCL購買產品滿800元可獲贈乳酪柔膚軟膜 - 水潤修護 1支、維特健寧20元現金券等。

此外，荃新天地聯同協康會安排了多場職業體驗活動予SEN小朋友，活動參加者即場捐款20元予協康會，可獲贈「夢想職員證」，於韓式影樓場景前拍攝及製作即影即有「職員證件」，所得捐款會用作幫助不同能力的兒童及青年，支援有需要的家庭，締造平等融和的社會。

【舞動人生】練體魄、增自信　家長月花5千供孩子習舞

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫後營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能

 

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