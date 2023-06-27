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【無人商店】手機支付及少子化　助智能自動販賣機需求增

商業 14:39 2023/06/27

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提到自動販賣機，很多人都先想到日本。但加入了IT的智能的自動販賣機，近年在中國和東南亞市場劇增。一方面是流動支付帶來需求，另一方面疫情期間希望無接觸方式購物的需求增加，令智能自動販賣機變得極有需求。

【機械人手】商戶引入機械人解人手荒　助零售業運作24小時接客

零售業探索無人商店和與電子商務結合等新一代銷售模式的趨勢下，亞洲的智能自動販賣機正比全球更快發展起來。據英國研究機構歐睿國際的調查顯示，截至2022年的5年內，馬來西亞的自動販賣機銷售金額增加7成，中國增加4成，新加坡和泰國也增加了1成。

流動支付普及助力智能自販機

推動智能自動販賣機在亞洲普及的，是流動支付的高普及率。據美國金融服務巨頭富達國民信息服務公司（FIS）的數據顯示，在亞太地區的商店中有44%的支付是流動支付，高於北美和歐洲。

相反，在以現金支付為中心的、傳統自動販賣機較多的已發展國家，自販機銷售正呈衰退。從市場規模來看，在2017至2022年日本就減少14%，美國減少17%，德國和法國等歐洲也在萎縮。

自動販賣機實現24小時營業

另一原因是亞洲地區的治安相對良好、遭盜竊和破壞的風險較低。據美國蓋洛普（Gallup）2021年度的反映治安良好程度的「法律與秩序指數」（Global Law and Order Index），東亞為94，東南亞為86，高於歐洲和美加的85和84。

此外，工資上漲和疫情後的勞動力短缺也是主要原因。由於自動販賣機不需要聘請員工管理，佔地也比傳統店舖小，不僅能將租金控制在較低水準，且容易實現24小時營業。中國和泰國等國家的少子老齡化情況加劇，也擴大了自動化的需求。

【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題

責任編輯：李智賢

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