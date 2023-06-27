【AI數據】雲端服務供應商Snowflake夥NVIDIA　助客戶建自家AI模型

全球企業數碼轉型，為雲端數據服務供應商造就大好商機。雲端數據分析公司Snowflake亦乘勝追擊，於昨日（26日）的2023年Snowflake峰會上，宣布與芯片製造商NVIDIA合作夥伴關係，讓企業客戶建立自家的雲端大型語言模型。

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綜合外媒報道，Snowflake的雲端數據服務，將會與NVIDIA用於開發大型語言模型的服務平台NeMo作整合。企業可以透過Snowflake資料雲端中的自家資料，建立大型語言模型，以降低內部資料外洩風險，並將自動生成式人工智能技術應用到各種業務。

Snowflake董事長兼行政總裁Frank Slootman指，其企業客戶現在能利用自己的數據，來訓練新的AI模型，有助在提升業務優勢，且「不必冒失去控制權的風險」。

NVIDIA創辦人兼行政總裁黃仁勳則強調，數據對於創建一個可以理解企業運營和獨特的生成式AI工具至關重要。該企將與Snowflake共同創建一個AI工廠，為企業在雲端上進行業務和建構AI工具提供支援。

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責任編輯：殷凱怡

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