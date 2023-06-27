▲ 【新股IPO】ASIFMA促中證監釐清境外上市審批規定 證監會：新規可予投資者安心

中證監今年3月實行新規，擬境外上市的內地公司須向當局報備，成員包括外資投行的亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）最新反映，不少投行、法律和審計專業人士對最新規定的界線感模糊，期望中證監可以提供解決方案。

ASIFMA股票及交易後部董事總經理趙蔭人形容，中證監現要求協助企業境外上市的專業團隊，於企業海外上市後三天內正式承諾，保證其工作「真實、準確、完整」，令投行、律師和會計師都感到非常緊張。

他表示，中證監要求投行和其他專業團隊將境內完成的工作底稿，保存在境內，但有關工作底稿的定義不清晰，投行和律師行都不清楚應由哪方負責保存，而且做法可能違反紐約或香港證券監管要求，坦言「這樣對中國不利，對有需要尋求國際資本的中國企業不利」。

趙蔭人續指，該會近期已向中證監表達關注，而當局表示認知到新規定帶來的挑戰，並承諾提供解決方案。與此同時，他引述中證監指，內地和香港證監會將會商議有關議題，對解決問題感樂觀。

香港證監：新規可令投資者安心合規

香港證監會中介機構監察科總監黃守輝出席ASIFMA中國資本市場論壇時表示，新規由中證監設定，該會難代為評論新規，重申兩地證監有諒解備忘錄，而香港證監才是保薦人的前線監管者。

黃守輝續稱，據中證監網站資料，當局至5月底已收到41家有意香港上市、9家有意美國上市的內地企業報備，其中兩家已完成程序，認為兩個月間有如此進度，且中證監有公開主要關注議題，可為上市團隊帶來一定明確性。他又認為，新制度可以讓海外投資者更有安心企業合規，而不再是依賴法律團隊提供的意見來評估合規水平。

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編輯：麥德銘