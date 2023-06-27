  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機械人手】商戶引入機械人解人手荒　助零售業運作24小時接客

商業 13:31 2023/06/27

分享：

分享：

近年一直討論機械人是會取代人類工作，還是輔助人類工作，但也改變不了愈來愈多機械人智能方案的事實。有零售業投資10萬元以機械人輔助店鋪銷售，也有迷你倉投資16萬元，利用機械人24小時接待客人。在未來顧客打開店門接受機械人招呼的機會將愈來愈多。

【零售放晴】天氣晴朗促進英國人買新衣消費

機械人可支援銷售迎賓

內衣品牌Wacoal最近就為門市引入了機械人，客人可向機械人查詢自己尋找的商品，機械人就會帶領客人到商品的位置。Wacoal香港董事長張美娟表示投資了約10萬元，一方面希望解決人手不足問題，另一方面也可讓顧客有更好的購物體驗。

「機械人能在門店支援，他們可以迎賓、展示廣告、介紹產品，並透過導航功能帶客人去找希望找的產品。我們把它視為一位Beauty Advisor，當同事忙於服務其他客人時，機械人可適時迎賓，帶客人找到他想要產品進行介紹，能分擔部分同事的工作。」她說。

張美娟表示：「機械人接駁到公司的系統後可解答客人查詢，例如告訴客人產品特點、價格、尺寸的量度標準、尺碼表、店鋪地址資訊等，等於我們多了一位銷售員，幫忙分擔店鋪同事的銷售工作。機械人和員工的分工亦是互補協調，例如機械人負責重複性高的工作，員工則專注於需要創意和人際互動的工作。」

Wacoal為門市引入了機械人，客人可向機械人查詢尋找的商品，機械人就會帶領客人到商品的位置。

在非辦公時間也可做生意

除了零售，迷你倉也引入機械人來做迎賓工作。時昌迷你倉創辦人時景恆表示，隨著公司不斷發展就日益需要人手協助處理客戶的接待和查詢，但依賴人力處理可能導致服務效率下降，不同地點的接待員也容易出錯或信息不一致，希望採用機械人解決問題。

時景恆表示目前投資了大概16萬元，另外亦發展一套系統以配合機械人使用。機械人可帶客人到倉位參觀，而且迷你倉是24小時運作的，能夠7x24工作的機械人就正好能協助解決，在非辦公時間時接待客人的問題，甚至還能為公司帶來新生意。

時景恆坦言視機械人為一個「兼職員工」，暫時讓機械人作為一個協助的角色，減少員工負擔：「我們有安排培訓讓同事更熟悉機械人的運作，亦都希望教導同事如何善用機械人協助。」對於未來會否引入更多機械人，他表示需要時間再觀察調整，因為都要教導客人接受。

時昌迷你倉讓機械人帶客人到倉位參觀，能7x24工作的機械人能協助解決在非辦公時間時接待客人的問題，甚至還能為公司帶來新生意。

解決行業人手不足問題

提供機械人方案的Tobot Solution行政總裁王嘉敏透露目前最積極引入機械人的主要是服務性行業，如餐飲零售，這些行業人手短缺情況嚴重：「有酒店和食肆就使用配送機械人，協助餐廳侍應送餐及運送大量餐具，減輕侍應負擔。這些行業需要較多人手，但工作大多重覆性高、工時長、薪金不高，因此難以招聘，有工無人做。」

她認為人類與機械人共生才是未來的生活模式：「使用機械人時人類也需要管理它們，而且生活上還有很多工作，仍需要人與人情感交流溝通才可完成，所以機械人的出現只是間接提供更多不同的新工作給我們。長遠來說，機械人會對職能結構會有大影響，因此相信未來不論學童教育及成人職業培訓，都會加入更多運用AI及機械人的元素。」

【搶人才】補習社試行3天工作週　求職信飆近每周百封

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新工作模式】疫後混合式工作興起 　「有規劃會議」增加回辦公室工作吸引力
今日
【新工作模式】疫後混合式工作興起 　「有規劃會議」增加回辦公室工作吸引力
【人工智能】日飲料廠以AI協助判斷運送破損以減少浪費
2023/06/22
【人工智能】日飲料廠以AI協助判斷運送破損以減少浪費
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
2023/06/19
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【AI審批】日本JCB利用AI加快審核加盟商店流程
2023/06/16
【AI審批】日本JCB利用AI加快審核加盟商店流程

你可能感興趣

【新工作模式】疫後混合式工作興起 　「有規劃會議」增加回辦公室工作吸引力
今日 09:00
【新工作模式】疫後混合式工作興起 　「有規劃會議」增加回辦公室工作吸引力
【人工智能】日飲料廠以AI協助判斷運送破損以減少浪費
10:00 2023/06/22
【人工智能】日飲料廠以AI協助判斷運送破損以減少浪費
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
12:45 2023/06/19
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
人工智能 接待員 零售 香港 機械人

上一篇文章

【商場消息】北角匯推周末市集　聯乘本地插畫家派禮物

下一篇文章

【零售放晴】天氣晴朗促進英國人買新衣消費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款