【機械人手】商戶引入機械人解人手荒　助零售業運作24小時接客

近年一直討論機械人是會取代人類工作，還是輔助人類工作，但也改變不了愈來愈多機械人智能方案的事實。有零售業投資10萬元以機械人輔助店鋪銷售，也有迷你倉投資16萬元，利用機械人24小時接待客人。在未來顧客打開店門接受機械人招呼的機會將愈來愈多。

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機械人可支援銷售迎賓

內衣品牌Wacoal最近就為門市引入了機械人，客人可向機械人查詢自己尋找的商品，機械人就會帶領客人到商品的位置。Wacoal香港董事長張美娟表示投資了約10萬元，一方面希望解決人手不足問題，另一方面也可讓顧客有更好的購物體驗。

「機械人能在門店支援，他們可以迎賓、展示廣告、介紹產品，並透過導航功能帶客人去找希望找的產品。我們把它視為一位Beauty Advisor，當同事忙於服務其他客人時，機械人可適時迎賓，帶客人找到他想要產品進行介紹，能分擔部分同事的工作。」她說。

張美娟表示：「機械人接駁到公司的系統後可解答客人查詢，例如告訴客人產品特點、價格、尺寸的量度標準、尺碼表、店鋪地址資訊等，等於我們多了一位銷售員，幫忙分擔店鋪同事的銷售工作。機械人和員工的分工亦是互補協調，例如機械人負責重複性高的工作，員工則專注於需要創意和人際互動的工作。」

▲ Wacoal為門市引入了機械人，客人可向機械人查詢尋找的商品，機械人就會帶領客人到商品的位置。

在非辦公時間也可做生意

除了零售，迷你倉也引入機械人來做迎賓工作。時昌迷你倉創辦人時景恆表示，隨著公司不斷發展就日益需要人手協助處理客戶的接待和查詢，但依賴人力處理可能導致服務效率下降，不同地點的接待員也容易出錯或信息不一致，希望採用機械人解決問題。

時景恆表示目前投資了大概16萬元，另外亦發展一套系統以配合機械人使用。機械人可帶客人到倉位參觀，而且迷你倉是24小時運作的，能夠7x24工作的機械人就正好能協助解決，在非辦公時間時接待客人的問題，甚至還能為公司帶來新生意。

時景恆坦言視機械人為一個「兼職員工」，暫時讓機械人作為一個協助的角色，減少員工負擔：「我們有安排培訓讓同事更熟悉機械人的運作，亦都希望教導同事如何善用機械人協助。」對於未來會否引入更多機械人，他表示需要時間再觀察調整，因為都要教導客人接受。

▲ 時昌迷你倉讓機械人帶客人到倉位參觀，能7x24工作的機械人能協助解決在非辦公時間時接待客人的問題，甚至還能為公司帶來新生意。

解決行業人手不足問題

提供機械人方案的Tobot Solution行政總裁王嘉敏透露目前最積極引入機械人的主要是服務性行業，如餐飲零售，這些行業人手短缺情況嚴重：「有酒店和食肆就使用配送機械人，協助餐廳侍應送餐及運送大量餐具，減輕侍應負擔。這些行業需要較多人手，但工作大多重覆性高、工時長、薪金不高，因此難以招聘，有工無人做。」

她認為人類與機械人共生才是未來的生活模式：「使用機械人時人類也需要管理它們，而且生活上還有很多工作，仍需要人與人情感交流溝通才可完成，所以機械人的出現只是間接提供更多不同的新工作給我們。長遠來說，機械人會對職能結構會有大影響，因此相信未來不論學童教育及成人職業培訓，都會加入更多運用AI及機械人的元素。」

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本報記者：李智賢

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