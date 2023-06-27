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【ChatGPT熱潮】美國國會為AI工具設限　員工僅可用於研究和評估

科技 13:33 2023/06/27

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全球掀起生成式人工智能（Generative AI）熱潮，但ChatGPT等大型語言模型的私隱風險一直是各界關注的議題。有外媒引述消息人士指，為免機密資料外洩，美國國會為ChatGPT 等AI模型的使用設定新守則。

【Microsoft科研】Microsoft推化學電腦系統　結合AI縮短研發時間

外媒《Axios》引述一份眾議院首席行政長官Catherine Szpindor的備忘錄指，由於付費版的ChatGPT Plus，具保護眾議院數據所需的私隱功能。因此，目前各辦公室員工除了ChatGPT Plus外，其他AI模型工具均不獲准使用，包括免費版ChatGPT。

此外，Szpindor還制定了一系列有關如何使用該工具的規定。當中提到，員工只能使用該工具進行研究和評估，但「無權將其納入常規工作流程」。員工亦只可輸入非敏感數據，禁止輸入任何未公開的文本內容。另需確保輸入的歷史記錄不會被保留，及不會被重新合併到該模型中。

【AI職場】企業擁抱科技　美國5月與生成AI相關的職位增20%

【AI時代】OpenAI創始人Sam Altman：人類必須管控AI風險

責任編輯：殷凱怡

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