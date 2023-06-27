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【Meta VR遊戲】Meta Quest+訂閱服務正式上線　月費約$62可免費玩兩款新遊戲

科技 14:53 2023/06/27

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Meta Quest+ 正式開放訂閲。

虛擬實境（Virtual Reality，VR）遊戲是近年遊戲界的熱潮，Meta自然不能放過機會，來尋找商機。Meta周一（26日）宣布，正式推出名為Meta Quest+的VR遊戲訂閱服務，每月為用戶提供兩款全新的VR遊戲，月費為7.99美元（約62港元）。

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Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在官方網誌中指出，訂閱服務結合VR熱門作品和經典遊戲，用家每月支付7.99美元（約62港元）或每年59.99美元（約469港元），而在即日起到7月31日期間訂閱的用戶，則可以享有第一個月僅1美元（約7.8港元）訂閱費的迎新優惠。

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Meta Quest+每月將為用戶提供兩款全新的VR遊戲，並會為保持或恢復訂閱的玩家一直保留先前授權過的遊戲。而在7月，Meta Quest+公佈的遊戲分別為動作節奏遊戲（action-rhythm）《Pistol Whip》以及街機冒險遊戲《Pixel Ripped 1995》。而八月份的兩款遊戲則是運動類型的《Walkabout Mini Golf》及科幻射擊遊戲《MOTHERGUNSHIP: FORGE》。

Meta Quest+目前開放予Quest 2、Quest Pro，以及今年秋季即將發表的Quest 3的用戶。另外，Meta Quest+對美國用戶的年齡限制為17歲，其他地區的用戶則限制在18歲。

責任編輯：王愷楹

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