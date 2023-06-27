新西蘭船倉破紀錄近千萬成交 無得過夜或沖涼

新西蘭近日一個改建後的船倉易手，以創新高的逾200萬新西蘭元（約968萬港元）成交。受當地法律限制，船倉不能過夜休息及無沐浴設備，但成交價照打破紀錄，反映新西蘭住宅需求仍然熾熱。

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周末的拍賣會上，一間位於奧克蘭（Auckland）的改建船倉以逾200萬新西蘭元成交。拍賣會形容佔地約700呎的船倉是度假中心，享受一日海邊假期，成功吸引買家並最終創下當地海濱物業成交新高。

船倉沒有睡房及廁所，而且受制於法律不能居住或過夜。船倉甚至沒有全面法定所有權，買家只是購買佔用牌照，而非實際擁有土地。不過，船倉同樣受遺產法保障。

新西蘭樓市近來嚴重受挫，當地樓價由疫情時高位回落18%，全國平均樓價仍達約95萬新西蘭元（約460萬港元）。但房屋需求仍然高企，不少人把目光轉向其他類型物業，當地多個大城市更接連出現不常見物業的高價成交。

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奧克蘭一間被形容為「嚴重」的失修房屋於2022年以170萬新西蘭元成交（約823萬港元），另一間無廁所的別墅亦以207.5萬新西蘭元賣出（約1,005萬港元）。

新西蘭沒有資產增值稅，同時當地長期房屋供應短缺，導致投資物業成為不少當地民眾首選累積財政富的投資手段。

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責任編輯：吳漢培