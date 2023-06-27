【零售放晴】天氣晴朗促進英國人買新衣消費

英國國家統計局日前發表最新的零售數據，消費者為了享受夏季天氣而大手筆購買新服裝和其他物品，從而促進了整體銷量。

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數據顯示，5月後下旬在天氣變得晴朗後，零售銷量增長了 0.3%，強於預期。網絡零售商和園藝商店的零售表現尤其出色。與4月份相比，燃料銷量也有所增加，但隨著價格持續上漲，人們購買的食品減少。

英國國家統計局高級統計師Heather Bovill表示：「5月份零售額略有增長，隨著陽光開始照耀，網上商店的戶外用品和夏季服裝銷售情況尤其好。園藝中心和DIY商店也出現了增長，因為好天氣鼓勵人們開始改善家居和花園。」

英國零售銷售強於預期

5月份食品銷售下降 0.5%。英國國家統計局表示，除了價格壓力外，可能是上月的額外銀行假期有很多人點了外賣或去酒吧。

總體而言，消費者的購買量仍略低於疫情前。但由於價格上漲，他們的總支出顯著增加。儘管通貨膨脹率已從年初的10%以上降至5月份的8.7%，但價格仍在上漲。

Premier Miton Investors投資總監Neil Birrell表示，英國零售銷售強於預期，這可能證明英國央行大幅加息是合理的。

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責任編輯：李智賢

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