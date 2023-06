美劫匪搶錢後讚受害者太靚 要求加Facebook承諾還錢

美國印第安納州一名女子早前回家時遇劫,豈料劫匪搜掠現金後稱讚她太美麗,不捨得搶劫對方。劫匪要求添加對方Facebook帳戶,並承諾會親自還錢,事後更於Facebook和女子交談,而男子最終被捕。

紐約市要炭爐及木爐減排75% Pizza餐廳勢成重災區 【下一頁】

女事主Amber Beraun日前接受當地電視台訪問,憶述事發經過。事發於上月初某日凌晨時分,Amber放工回家準備於信箱取信時,一名男子突然走近並取出一把槍。

男子要求進入Amber的住宅,但她拒絕。Amber將車內的100美元現金交給男子,然後男子向她搭訕,包括詢問她有沒有男朋友。

雖然男子取得現金,但他繼續用槍指著Amber,要求Amber添加他為Facebook好友。

警方稱男子不久後開始在Facebook發訊息聯絡Amber,表示會親自還錢給她。

美斯坦承當年難適應新環境 與PSG球迷失聯繫 【下一頁】

男子更讚她漂亮:

該死的,你太美麗不應被打劫。

(Da*n, you was too pretty to rob.)