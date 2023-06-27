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美劫匪搶錢後讚受害者太靚 要求加Facebook承諾還錢

環球社會熱點 12:51 2023/06/27

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美國印第安納州一名女子早前回家時遇劫，豈料劫匪搜掠現金後稱讚她太美麗，不捨得搶劫對方。劫匪要求添加對方Facebook帳戶，並承諾會親自還錢，事後更於Facebook和女子交談，而男子最終被捕。

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女事主Amber Beraun日前接受當地電視台訪問，憶述事發經過。事發於上月初某日凌晨時分，Amber放工回家準備於信箱取信時，一名男子突然走近並取出一把槍。

    點擊圖片放大

男子要求進入Amber的住宅，但她拒絕。Amber將車內的100美元現金交給男子，然後男子向她搭訕，包括詢問她有沒有男朋友。

雖然男子取得現金，但他繼續用槍指著Amber，要求Amber添加他為Facebook好友。

警方稱男子不久後開始在Facebook發訊息聯絡Amber，表示會親自還錢給她。

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男子更讚她漂亮：

該死的，你太美麗不應被打劫。

(Da*n, you was too pretty to rob.)

Amber則表示相信他，估計對方只因生活迫人才行劫，而男方就繼續發訊息嘗試與Amber見面。
不過，男子其後因於本月犯下另一宗搶劫案被捕。

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責任編輯：鄭錦玲

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