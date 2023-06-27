2023年度【香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎】正式接受提名　展現企業對正面價值的追求、達致卓越的活力和承擔

由香港上市公司商會（商會）及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合舉辦的2023年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，現正接受提名，截止日期為 2023年8月31日。

商會主席梁嘉彰表示：「香港的生活狀態已回復至原來面貌，企業是時候向外展現具備追求正面價值、達致卓越的活力和承擔，而最佳的明證就是企業是否擁有堅實的管治文化和治理架構，可以為股東，以至環境、社會，和廣泛的受眾爭取最大權益。「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」正是一個非常好的平台，讓企業顯示這些方面的承擔。」

「在現今的經營環境，企業經常會遇到不同利益群體作出的訴求，需要動用精力和資源回應。完善的管治架構和舉措可讓董事局有效發揮領導能力，制定策略性決策，平衡股東和利益群體的需求，並為不同的社會和環境方面的需要訂立優次，從而達致最高的企業、環境及社會價值。」

此獎項計劃自2007開始舉辦，以表揚公司管治。有見ESG發展成為企業表現的重要標杆，並且被視為負責任企業行為和投資價值的指標，獎項計劃從2021年起正式加入ESG評獎元素，並更名為「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」。

梁主席補充道：「此獎項計劃評審過程極為嚴謹，涵蓋學術理念和市場觸覺，是本港同類計劃中最完備和最備受推崇之一。獎項贏家堪稱對崇高的管治理念有熱切的追求並取得成功。」

此每年一度舉辦的獎項活動旨在為本港上市企業訂立公司管治和ESG的最高標準，鼓勵企業展示公司管治和ESG最佳方針，策略及實踐措施，並與其他上市企業分享成功經驗，樹立市場典範。

所有在香港聯合交易所上市的企業都符合資格提名角逐獎項。獎項分兩大類別：「公司管治卓越獎」及「ESG卓越獎」，企業可選擇其一，或兩者同選。獎項類別下再分多個組別，分別為：

1. 恒生指數成份股公司

2. 恒生綜合指數成份股公司

3. 恒生中國（香港上市）100 指數成份股公司

4. 不同投票權架構及未有收益的生物科技公司

5. 其他及GEM公司，及

6. 新上市公司。

關於香港上巿公司商會

香港上市公司商會為非牟利組織，於2002年9月正式註冊成立，為香港上巿公司及其他相關機構提供服務。商會致力推廣企業管治；擔當上巿公司與有關監管機構之間的溝通角色；加強香港上巿公司之間的聯繫；促進中港兩地上巿公司之間的合作，維護香港作為國際金融及集資中心的地位。商會自2007年每年與香港浸會大學聯合頒發「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」，以表揚具有公司管治與ESG卓越表現的上巿公司 (https://chklc.org/zh-index-php/)。

關於香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心

公司管治與金融政策研究中心致力成爲亞洲區內公司管治的翹楚。該中心積極推廣香港、內地及亞太經濟地區的公司管治，對公司管治及相關金融政策問題制定高效政策和進行學術研究，以提高公司管治的水準。此外，該中心提供專業行政人員培育活動，以傳播知識及提倡商業領導責任的標準。該中心亦透過諮詢項目，協助不同組織設計、改善及評估其公司管治制度及架構。

有關【香港公司管治及環境、社會及管治卓越獎】

「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」（前稱【香港公司管治卓越獎】）由香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合舉辦，由2007 年開始每年頒發，旨在促進香港企業管治、ESG，商業道德及董事會領導力的最高水準；表彰卓越管治的公司；宣傳最佳實踐及成績，從而促進公司管治文化的長足發展。

2023年度「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」獲香港立信德豪會計師事務所為ESG獎項暨銅贊助。獎項同時獲財經事務及庫務局、證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港會計師公會及香港中國企業協會全力支持。此外，香港經濟日報為大會獨家中文媒體贊助、新城財經台為獨家電台夥伴；華富財經、irasia.com、CORPHUB及智富投資者關係為網上媒體夥伴。

如欲查詢有關「香港公司管治與環境、社會及管治卓越獎」的詳情，請瀏覽： https://cgesgawards.chklc.org/tchi/

香港上市公司商會

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電話﹕(852) 2970 0886 / 0887 傳真﹕(852) 2970 0555 電郵﹕info@chklc.org

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(特約)