【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20%　擬派末期股息2.1美仙

▲ 【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20% 末期連特別息約48.2港仙、股息率逾9厘

食品股中國旺旺 （00151） 公布截至3月底止全年業績，期內收益229.28億元（人民幣，下同），按年減少4.4%。旺旺全年度純利33.72億元，按年減少19.8%，相當於每股盈利0.2835分。

旺旺計劃每股派末期息2.1美仙（約16.4港仙），連同中期息1.14美仙（8.91港仙），全年派股3.24美仙。缺乏特別股之下，旺旺年度派息按年少45%，若撇除前一年度特別股息每股2.94美仙，旺旺年度派息則增11%。

以旺旺中午收市價5.15元計，股息率回落至約4.85厘。

按業務劃分，旺旺上財年乳品及飲料收益按年減少13.5%至111.3億元；米果收益按年增4.5%至58.4億元；休閒食品收益按年增加7.8%至58.2億元；酒類等其他產品收益按年增10%至1.3億元。

旺旺表示，主業務米果及休閒食品類收益保持增長，受惠多元化銷售策略及海外市場的收益增長達雙位數百分比；乳品及飲料收益則受累於「旺仔牛奶」收益跌雙位數百分比，但財年第四季已恢復增長，最新財年以來增速進一步提升。

旺旺越南工廠已投產

旺旺集團主席蔡衍明表示，已要求各部門制定5年目標，期內設立的越南工廠已正式投產，象徵旺旺邁向「世界夢」跨出第一步，集團目前在東南亞、美洲及歐洲共有5家海外附屬公司，已陸續營運。

集團於4月回購267.7萬股，每股購入價介乎4至5港元，涉總額約1338.3萬元。

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記者：宋佩恩