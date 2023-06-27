  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20%　擬派末期股息2.1美仙

股市 13:09 2023/06/27

分享：

分享：

【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20%　末期連特別息約48.2港仙、股息率逾9厘

食品股中國旺旺  （00151）  公布截至3月底止全年業績，期內收益229.28億元（人民幣，下同），按年減少4.4%。旺旺全年度純利33.72億元，按年減少19.8%，相當於每股盈利0.2835分。

旺旺計劃每股派末期息2.1美仙（約16.4港仙），連同中期息1.14美仙（8.91港仙），全年派股3.24美仙。缺乏特別股之下，旺旺年度派息按年少45%，若撇除前一年度特別股息每股2.94美仙，旺旺年度派息則增11%。

以旺旺中午收市價5.15元計，股息率回落至約4.85厘。

按業務劃分，旺旺上財年乳品及飲料收益按年減少13.5%至111.3億元；米果收益按年增4.5%至58.4億元；休閒食品收益按年增加7.8%至58.2億元；酒類等其他產品收益按年增10%至1.3億元。

旺旺表示，主業務米果及休閒食品類收益保持增長，受惠多元化銷售策略及海外市場的收益增長達雙位數百分比；乳品及飲料收益則受累於「旺仔牛奶」收益跌雙位數百分比，但財年第四季已恢復增長，最新財年以來增速進一步提升。

旺旺越南工廠已投產

旺旺集團主席蔡衍明表示，已要求各部門制定5年目標，期內設立的越南工廠已正式投產，象徵旺旺邁向「世界夢」跨出第一步，集團目前在東南亞、美洲及歐洲共有5家海外附屬公司，已陸續營運。

集團於4月回購267.7萬股，每股購入價介乎4至5港元，涉總額約1338.3萬元。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？

相關文章：

【業績｜食品股】旺旺上半年純利跌23.6%　中期息增37.3%至1.14美仙

【大行報告】旺旺績後曾插19%創去年11月低　摩通：料旺仔牛奶今財年收入下跌、降至「減持」評級（不斷更新）

記者：宋佩恩

 

 

港股 中國旺旺（00151） 業績公布
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】福特據報北美裁員數百人　涉工程職位　電動車部門亦受影響

下一篇文章

【業績│水務股】中國水務全年少賺1.9%至18.6億元　維持派末期息18仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款