▲ 【業績│水務股】中國水務全年少賺1.9%至18.6億元 維持派末期息18仙

中國水務 （00855） 公布年度業績，中國水務全年公司擁有人應佔期間溢利18.6億元，按年跌1.9%，每股盈利跌2.6%至1.14元，派末期息18仙不變，連同中期息16仙，全年共派34仙。中國水務中午報5.79元，升1.1%，現價計股息率約5.9厘。

期內，收益總計近142億元，按年增長9.6%，毛利53.5億元，升7.7%。

其中，城市供水業務收益按年減少6.3%至87.3億元，管道直飲水供應收益13.1億元，大升88.9%，環保分別收益升17.5%至14.1億元，總承包建設分部之外部客戶收益升2.1倍至近12億元，物業業務分部收益5.4億元。

展望未來，集團將在雙碳目標的背景下，把握政策紅利和市場機遇。

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責任編輯︰梁浩碩