【遊戲界一哥】​​微軟被揭曾擬「課金」　迫使Sony終止遊戲業務

微軟（Microsoft）因收購動視暴雪一事，與美國聯邦貿易委員會（FTC）的官司正進行得如火如荼，一系列的內部文件亦隨之曝光。在近日曝光的其中一份文件揭露，微軟早在2019年有意讓Sony退出遊戲業界，並以巨資收購遊戲內容，試圖稱霸遊戲界。

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據《The Verge》引述一份2019年的內部電郵，當時微軟Xbox遊戲工作室行政總裁Matt Booty向其財務總監Tim Stuart表示：「微軟處於非常獨特的時刻，可以讓Sony破產（Out of Business）。」他又提及，若要避免騰訊、Google、亞馬遜及Sony成為「遊戲界的迪士尼」，並擁有大部分有價值的遊戲內容，在2020年損失20億美元（約157億港元）或30億美元（約235億港元）亦是值得的。

Booty更分析指，當時的遊戲領域，Google需要3至4年運行工作室、亞馬遜沒有創作遊戲內容的能力。就遊戲內容和創建新設備的能力而言，「遊戲內容是我們擁有的唯一護城河」，而Sony亦是唯一能與Game Pass服務競爭的對手。

微軟：內容過時 最終未採取策略

對於內部文件曝光，微軟表示，上述內容均已過時，該企及後亦沒有採用相關的策略，強調電郵發出的時間，比該企宣布收購動視暴雪的消息還要早25個月，該些內容與是次收購無關。

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責任編輯：殷凱怡

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