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【數據中心】​​AirTrunk成立第二個香港數據中心　料2024年中期投入服務

科技 14:00 2023/06/27

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香港各界近年積極邁向數碼轉型之路，增加數據中心等數碼基礎設施的需求。亞太區和日本大規模數據中心AirTrunk今（27日）宣布，將成立香港第二個數據中心，預計將於2024年中期服務主要租戶。

【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料

新數據中心名為AirTrunk HKG2（HKG2），將由位於新界東的現有建築翻新改造而成，以建構成一個全新的大型雲端可用區，亦是該企在亞太區及日本地區平台的第10個數據中心。其設計旨在滿足全球技術客戶（PCI DSS、ISO27001、SOC2 Type 2）的嚴格安全要求。另將達到1.25的行業低電源使用效率，以實現AirTrunk於2030年達致零排放的願景，以及可再生採購承諾。 

AirTrunk指，配合位於新界西、在2020年底開始投入服務的AirTrunk HKG1，料可為在香港客戶帶來超過35MW的容量。加上，HKG2靠近主要數據中心和香港的連接樞紐，可實現國際連接，並可直接及減低延誤接駁大中華區和鄰近的東北亞洲國家。

AirTrunk副首席執行官Michael Juniper表示，香港作為重要的國際商業中心，致力加速數字經濟發展。隨伴著人工智能（AI）的迅速崛起，對雲端服務和支援數碼基礎設施的需求上升。HKG2將在應對這一需求方面發揮重要的作用。 

AirTrunk香港區主管KC Li則指，HKG2的開發將本港帶來包括創造新的就業機會、支持共享雲、持續創新等重大惠益。

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責任編輯：殷凱怡

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