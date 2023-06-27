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【港元拆息】全線HIBOR連跌3天　1個月拆息跌穿5厘　銀行界：大致「收夠錢」應對半年結

股市 18:04 2023/06/27

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港元拆息在上周端午假後全線回落，至今連跌3日，部分期拆息包括1個月、2個月及3個月港元拆息今皆跌穿5厘。與樓按相關的1個月港元拆息今4連跌，報約4.97厘，按日跌7.1點子。隔夜拆息報約4.87厘，跌7.8點子。

有銀行界人士相信，銀行為即將來臨的半年結大致「收夠錢」，較大的資金部署已完成，已有大行上周向拆借市場釋放出資金，「長短（線資金）都有」，令市場穩定下來，他估計1個月港元拆息或在本月底略回升，但下月稍後或會回落，臨下月底議息前，1個月港元拆息或4.3厘左右。

到期日 6月27日HIBOR（厘） 單日變幅（厘）
隔夜 4.86976 -0.07798
1星期 5.01917 -0.05154
2星期 5.01774 -0.05226
1個月 4.97524 -0.07125
2個月 4.99202 -0.05518
3個月 4.99274 -0.05303
6個月 5.00804 -0.05613
12個月 5.07827 -0.02244
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編輯：胡學能

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