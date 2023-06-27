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【港元拆息】全線HIBOR連跌3天 1個月拆息跌穿5厘 銀行界：大致「收夠錢」應對半年結
股市 18:04 2023/06/27
港元拆息在上周端午假後全線回落，至今連跌3日，部分期拆息包括1個月、2個月及3個月港元拆息今皆跌穿5厘。與樓按相關的1個月港元拆息今4連跌，報約4.97厘，按日跌7.1點子。隔夜拆息報約4.87厘，跌7.8點子。
有銀行界人士相信，銀行為即將來臨的半年結大致「收夠錢」，較大的資金部署已完成，已有大行上周向拆借市場釋放出資金，「長短（線資金）都有」，令市場穩定下來，他估計1個月港元拆息或在本月底略回升，但下月稍後或會回落，臨下月底議息前，1個月港元拆息或4.3厘左右。
|到期日
|6月27日HIBOR（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|4.86976
|-0.07798
|1星期
|5.01917
|-0.05154
|2星期
|5.01774
|-0.05226
|1個月
|4.97524
|-0.07125
|2個月
|4.99202
|-0.05518
|3個月
|4.99274
|-0.05303
|6個月
|5.00804
|-0.05613
|12個月
|5.07827
|-0.02244
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編輯：胡學能
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