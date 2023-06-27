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【專家點睇】提5建議降地方債風險 李迅雷：不能輕易違約

股樓投資 12:05 2023/06/27

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中泰證券首席經濟學家李迅雷發表文章指，目前國內地方債壓力還是比較大，尤其是不少機構投資者都在擔憂地方債是不是會延遲或違約。文章表明，要保持政府信用，不能輕易違約，「違約不僅不能解決債務問題，反而會惡化區域的信用，導致無論是地方政府還是國企融資難、融資貴問題更加突出」。

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

為降低地方債務風險，他提出了5項建議。第一，降低債務成本。地方政府發行債務時，通過政策性銀行或商業銀行的低息資金降低債務成本。第二，拉長債務期限，非債券類的債務可以延期，比如遵義道橋就進行了貸款延期。第三，盤活國有股權，比如拿股權作為對銀行的抵押，獲得低成本融資等。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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第四，擴大地方政府現有空間。中國政府資產非常多，僅國有企業總資產就超過300萬億元人民幣，再加上土地、森林、水資源、礦產，大部分都是國有的，如果把中國政府的總資產作為分母，整個債務有很大的擴展空間。第五，對專項債的投資項目要進一步優化，要投向與新基建相關的投資回報率較高的領域，比如新能源、新材料、5G、人工智能。

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責任編輯：林衛

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