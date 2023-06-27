【A股點睇】國內基金捕捉長期機構 消費賽道投資性價比明顯

據內地報道，上半年消費板塊整體走勢偏弱，但仍有資金看好消費賽道的長期投資機會。在A股之中，6月多隻以消費主題為的ETF「吸金」的情況顯著。業內認為，無論從整體市場預期或估值角度看，目前消費賽道的投資性價比凸顯。在當前市場背景下，細分領域的消費升級產品和推出高性價比商品的企業可能存在更多投資機會。

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自6月以來，多隻消費主題ETF的份額呈較明顯增長。以滙添富中證主要消費ETF為例，該產品自6月以來的份額出現增長，從6月1日的107.19億份上漲至6月26日的116.83億份。此外，招商上證消費80ETF、富國中證消費50ETF、平安中證消費電子主題ETF等產品的份額均實現正增長。

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滙添富基金的基金經理胡昕煒向內地傳媒稱，消費屬於經濟後周期產業，相信隨着就業慢慢改善、收入預期向好，經濟復甦包括消費復甦仍是大概率事件。萬家基金的基金經理高源又指，消費行業經過兩年的殺估值之後，有一些標的的估值和業績是匹配的；另從宏觀經濟學角度看，消費恢復會晚於工業企業恢復，但消費品行業一些創新型企業的恢復速度相對來說較快，將繼續看好大消費板塊的投資機遇。

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責任編輯：林衛