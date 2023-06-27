【國情點睇】降息刺激效果有限？ 深圳二手樓「愁賣」 氛圍冷淡

據內地報道，最近房貸利率下降對市場提振作用似乎有限，深圳二手房市場的交易不算活躍。數據顯示，上周深圳二手房（含自助）錄得640套，較上一周下降22%。截至目前，6月深圳二手住宅累計過戶1,917套，對比5月的成交量為2,788套。上海易居房地產研究院認為，過去二手房市場處於「不愁賣」階段，因為當時市場需求總體處於上升階段。而今年上半年則處於「愁賣」階段。

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當地業主表達過去數月的氛圍變化：「我在今年年初就把房子掛牌，3月的時候有客戶出價，但距離我的目標還差了一點，沒想到過了3月之後市場行情就變了，最近連看房的客戶都沒有。」又說：「有中介經理建議，將房子的價格下調5%到10%左右，可能會好賣一點。」

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中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前降息對市場預期的修復產生了一定積極效果，但對市場銷售端的實質性帶動有限，購房者入市節奏並未好轉，房地產市場表現依然較為平淡。短期若有更多、更大力度的政策出台，市場預期或進一步好轉和修復，多個政策疊加有望帶動房地產市場逐漸企穩，下半年市場或溫和修復。

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責任編輯：林衛