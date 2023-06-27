▲ 【中國市場】財經「大V」吳曉波遭微博禁言 涉「炒作失業率」

在微博有473萬粉絲的財經作家吳曉波遭禁言，微博管理員發布的本週創作安全小貼士中顯示，吳曉波在內3名大V（內地KOL稱呼）用戶，「通過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息，發布攻擊否定現行政策和管理制度的內容」，因違反相關法律法規受到禁言處置。

吳曉波未有被微博封號，但個人版面顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，他最新一個帖文是與讚好2022年北京冬季奧運會的科技成果。

內地5月份全國城鎮調查失業率5.2%，與上月持平。青年失業率繼4月首次突破兩成後再創新高，達到20.8%，全國約600萬青年仍沒有工作。

青年失業率高企成不少中外投資者對中國經濟動力的憂慮。

吳曉波在中國有「最賺錢財經作家」之稱，在去年6月也曾因為「違反相關法律法規」被禁言，過去也曾出現知名財經分析者被內地社交平台禁言。

▲ 吳曉波處於「禁言狀態」

▲ 微博最新「安全小貼士」提及吳曉波被禁言原因

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編輯：麥德銘