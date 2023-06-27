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【拆局│新世界系】揭周大福企業親自出手兩大原因　全購新創建實際金額少於355億元

股市 11:13 2023/06/27

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【拆局│新世界系】揭周大福企業親自出手兩大原因　全購新創建實際金額少於355億元

鄭氏家族私人持有的周大福企業，宣布以每股9.15元全購新創建 （00659） 持股，最高現金金額為355.12億元。周大福企業收購新創建持股，不僅可合理地將資金轉移至新世界之中，同時透過直接控股新創建，可有效釐清新創建與新世界發展 （00017） 的公司定位，可謂一舉兩得。

要約價9.15元較新創建資產淨值折讓約9.9%

不過，周大福企業提出的要約價9.15元，雖然較新創建停牌前溢價14.5%，但較截至去年底的新創建未經審慎綜合資產淨值10.15元折讓約9.9%，因此，市場普遍預期，新創建小股東未必會同意向周大福企業出售手上持股，意味新創建仍有機會保持上市地位。

周大福企業收取18億元特別股息

根據新世界最新年報，周大福企業持有新世界約45.2%股權，意味周大福企業可獲得新世界派發約18億元特別股息。因此，以公告中，周大福企業全購新創建的最高現金金額355.12億元計算，扣除特別股息後，實際所需資金只是337億元。

新世界近年負債一直高企，上半財年更將中期股息大削17.9%，雖然管理層斷言不考慮供股或任何股權融資選項，但市場已預期集團會重新檢視資產組合，作出企業價值行動。

扣除特別息 新世界獲得178億現金

截至去年底，新世界淨負債比率約46.9%，若計及永續資本證券，負債比率逾60%，為本港上市地產股中最高。即使新世界管理層於2月底時訂下未來18個月降低負債比率目標，由去年底的46.9%，降至今年6月約45%，下財年減至45%以下，但券商普遍對有關減債的執行力度存在疑問。

根據公告，新世界持有新創建60.88%股權，若新世界獲得逾半數小股東投票支持，向周大福企業出售新創建持股，將可獲得217.82億元現金收入，大幅加強新世界的財政實力。

雖然新世界聲稱，出售新創建持股後會派發特別股息，但涉及金額只是40億元，相對於回籠的217.82億元相說，比例不大；新世界仍可因交易獲得177.82億元現金。

新世界與新創建定位更清晰 估值或可重估

現時周大福企業主要透過新世界，持有新創建股份。由於新創建業務廣泛，涉及收費公路、物流、保險等，與新世界的房地產業務關聯性不大，因此市場給予新世界的估值一般存在折讓，令新世界股價跑輸其他同業。

如今新世界向周大福企業出售持股，未來業務架構更清晰，專注於房地產業務的新世界，或重新獲得房地產基金的青睞。同時，新世界與新創建的定位會更加清晰及分明，估值或會因此獲重估的機會。

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記者：陳韻妍

港股 新創建集團（00659） 個股分析 周大福 新世界發展（00017）
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