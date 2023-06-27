【銀行危機】美地區銀行PacWest售35億美元貸款組合　改善流動性

美國加州西太平洋合眾銀行（PacWest）（美：PACW）當地時間周一（26日）宣布向一家另類資產管理公司Ares Management（美：ARES）出售35.4億美元貸款人融資組合的交易，是該行在受到美國地區銀行危機衝擊後加強資產負債表的最新舉措。

該行股價周一最多升11.3%，收市仍升4%，該行在5月份曾表示正在評估出售資產。

該行首席執行官Paul Taylo透過聲明表示，該行繼續執行此前宣布的戰略，將重點重新放在基於關係的社區銀行業務上，這宗交易將改善該行的流動性和資本。

從交易先獲20億美元

該行表示，貸款人融資組合包括來自各種借款人的高質量資產擔保貸款。它包括消費者和小型商業貸款，以及汽車和房地產貸款。該行通過出售其貸款人融資組合的首部分獲得了20.1億美元，其餘部分將在稍後完成。

美國3月爆發地區銀行危機後，加州西太平洋合眾銀行是其中一家要求使用聯儲局「銀行定期融資計劃（Bank Term Funding Program，BTFP）」，以增強流動性。外媒報道，BTFP雖助該行維持生計，但不能補充從事長期貸款所需的資本，故此該行轉向出售資產，自5月下旬以來，已出售其房地產貸款部門和大部分房地產貸款簿。

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編輯：胡學能