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【俄烏戰爭】美獲瓦格納叛變詳盡情報 未於北約分享

環球政治 11:00 2023/06/27

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，美國情報官員收集到俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）叛變的詳細準確情報，包括「瓦格納」計劃於何地叛變及推進方式，但並未於北約（NATO）與盟友廣泛分享情報。

【俄烏戰爭】普京慶幸叛變未爆流血衝突 瓦格納將消失 【下一頁】

CNN報道，美方並未掌握「瓦格納」首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）採取行動的具體時間。不過情報反映自「瓦格納」等私營軍團要與俄羅斯政府簽約受國防部管轄以來，普里戈任料決心推進叛變計劃。

而美國情報官員收到消息後，對「瓦格納」面臨如此小的阻力感到震驚。

不過美方嚴格掌控所得的詳盡情報，於國內僅得政府最高級別官員及國會這些情報是如此保密，以至於在美國境內，只有最高級別的政府官員及國會權力核心的「八人幫」（Gang of Eight）成員可接收上述情報。

美方只和包括英國在內的特定盟友分享今次情報，並未於北約廣泛分享情報，有指部分北約官員對此感到沮喪。

不過CNN指，由於美方憂慮情報遭截獲，也並未提前與烏克蘭官員分享情報。

【俄烏戰爭】俄國部分精英傳想停戰 視普京為威脅 【下一頁】

由於情報極度保密，一部分歐洲國家及美國政府高官對普里戈任上周五（23日）的行動感到措手不及，而他們也對「瓦格納」翌日向莫斯科推進的速度感到驚訝。

直至「瓦格納」叛變失敗後的幾日內，美國總統拜登（Joe Biden）與法國、德國、加拿大等國領袖及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話，期間分享美國掌握的情報。

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責任編輯：鄭錦玲

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