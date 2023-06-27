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【俄烏戰爭】普京慶幸叛變未爆流血衝突 瓦格納將消失

環球政治 10:49 2023/06/27

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）叛變失敗後，首次於周一（26日）現身，慶幸事件未演變成大規模流血衝突。瓦格納首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）亦表明，周五（30日）將交出武裝，兵團將會消失。

【俄烏戰爭】俄國部分精英傳想停戰 視普京為威脅 【下一頁】

普京在電視講話中確認，瓦格納叛變時有俄軍戰機被擊落。他感謝空軍士兵的勇氣及自我犧牲，避免俄羅斯陷入災難後果。普京誓言，要懲罰威脅俄羅斯存在的幕後黑手。

同時普京亦稱叛變發生時下達直接指令，避免嚴重流血衝突。他指需要時間讓犯錯者恢復理智，認知社會確實反對他們的行為，以及有關行動將為俄羅斯及國家帶來災難及嚴重後果。

另外，普京強調多數瓦格納士兵是愛國者，感謝他們決定退讓，讓「手足相殘式流血事件」未有發生。不過，普京講話中始終未提普里戈任。

【俄烏戰爭】美指瓦格納叛變反映俄有裂痕 或有利烏反攻 【下一頁】

普里戈任同日亦發出錄音，表明需要為瓦格納存亡行動，強調行動意圖共非推翻莫斯科政權。隨行動落幕，普里戈任宣布瓦格納在周六（7月1日）起將不復存在。

普里戈任指瓦格納一眾指揮官不同意與俄羅斯國防部簽約，認定此舉會使兵團失去作戰能力。因此，瓦格納將在周五離開南部頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），公開轉讓武器予俄軍。部分瓦格納士兵將加入俄軍，但普里戈任明言只有小數目的1至2%人員同意。

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責任編輯：吳漢培

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