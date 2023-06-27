在中國經濟由短期恢復趨勢逐漸向長期增長趨勢收斂的過程中，企業和居民資產負債表的修復將是一個重要的耦合點。在宏觀政策發力與微觀主體預期改善的過程中，中國經濟的穩定增長與結構優化未來可期。

首先，宏觀政策的持續性發力對於資產負債表修復至關重要。一方面，財政政策可以托底穩固投資，通過增加基礎設施建設和加大支出，發揮固定投資「壓艙石」的作用，穩定經濟增長。從收入端來看，下半年隨著去年同期留抵退稅產生的低基數因素逐步消退，財政收入增幅會有所回落。從支出端來看，基建資金和項目充裕，為下半年形成實物工作量奠定基礎。由於二季度經濟增速預計較高，投資穩增長壓力較小，預計財政助力重心將騰挪至下半年。在低基數消失，疊加下半年發達經濟體需求下滑，或將給中國經濟增長帶來壓力。另一方面，貨幣政策支援實體經濟也將發揮積極作用。3月已經降准25個基點，6月降息10個基點，在需求擴大、供給恢復、預期改善的背景下，年內或出臺更多定向措施，整體基調仍以穩健為主。伴隨下半年海外貨幣政策約束趨弱，貨幣配合財政發力（下半年預計有1.9萬億地方債額度下達，含1.6萬億的專項債和0.3萬億的一般債），仍有空間進行小幅降息降准，為企業提供融資支援，促進經濟進一步復蘇。

其次，微觀主體的預期持續改善對於資產負債表修復同樣重要。一是促進民營經濟恢復是一項關鍵任務。民間固定資產投資增速已連續一年多放緩，同時期，企業貸款利率從4.57%下行至3.95%。降低的借貸成本似乎尚未傳導至固定資產投資，故而提振市場主體信心，恢復民營企業投資意願，是後續維持固定資產投資增速的關鍵一步。這點中央政治局會議中也已經指出，要營造公平的營商環境，並且政府還將繼續加大投資力度，以政府投資為切入點，激發民間投資活力。二是改善勞動力市場結構性問題。勞動力市場以25歲為分界失業率呈現分化，不僅僅是中國面臨的結構性問題，加拿大、歐盟等發達經濟體都面臨相似的問題，這主要與教育和工作年限相關，25歲以上人口是擁有多年工作經驗的就業人口或者是學歷較高的專業人才，這也與中國本科及以上學歷失業率3.1%相互交叉印證。對於16-24歲青年由於缺乏工作經驗或者是教育背景，其就業則會偏向勞動密集行業，因此這些行業的恢復對於青年就業影響較大。近期中央政治局會議也強調強化就業優先導向，通過加大對高校畢業生、農民工等重點群體就業支持力度，通過保持就業穩定和提升勞動力的技能水準，可以增強居民當期的收入能力與未來的收入預期，促進消費需求的恢復。

責任編輯︰梁浩碩