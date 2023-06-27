  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 11:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】梁鳳儀：研究滬深港通引入大宗交易　爭短期放寬理財通

宏觀解讀 10:20 2023/06/27

分享：

分享：

【互聯互通】梁鳳儀：研究滬深港通引入大宗交易　爭短期放寬理財通

證監會行政總裁梁鳳儀出席亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）論壇時，互聯互通機制仍有巨大發展潛力，證監正致力加強互聯互通機制，目前研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。

她預告，跨境理財通等多項其他計劃，該會正努力在短期內完善計劃並放寬相關規定，準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。

梁鳳儀稱，雖然投資界常指地緣政治風險最難管控，甚至有西方主要經濟體人士高呼「去中國風險（de-risking China）」，但中國的資本市場已大得不容忽視，不論是中國持有境外債券貸款，還是外資持有境內A股和債券，規模都以萬億元計，香港的中介人角色保持不變，而且只會愈加重要。

人民幣櫃台港股首周日均成交1.97億人幣

「港幣-人民幣雙櫃台」上周一（19日）起實行，梁鳳儀表示，首周人民幣櫃台日均成交約1.97億元人民幣，坦言成交額較小但不出人意料，預計一旦擁有人民幣盈餘的港股通投資者參與，人民幣櫃台交易將轉活躍。

梁鳳儀指，新模式有良好的開局，有利於建立生態系統、完善金融基建以及拓展人民幣上市產品，而雙櫃台莊家活動正在按設計運行，買賣價差收窄至1至2個價位，而人民幣股價亦緊貼港元股價。

她指出，隨著美元融資成本上漲和國際政治關係變化，人民幣作為國際投資及儲備貨幣的吸引力將增強，證監會正克盡己職，加強香港在人民幣國際化作用。

任志剛：中國必須備戰金融戰 盼中央金融委員會能包括香港角色，可見【下一頁】

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？

相關文章：

【人民幣港股】港交所新增3家雙櫃台證券、首日24家證券參與　梁鳳儀：納港股通可令更多人民幣離岸流通（附名單）

【中港市場】證監會雷添良、梁鳳儀先後到訪中證監人民銀行　談及兩地金融合作（第二版）

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 梁鳳儀 人民幣國際化 證監會 互聯互通
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

資產負債表修復之路

下一篇文章

【ET開市直擊】港股下半年走勢前瞻 比亞迪再遭減持陰霾散未？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款