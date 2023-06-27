▲ 【互聯互通】梁鳳儀：研究滬深港通引入大宗交易 爭短期放寬理財通

證監會行政總裁梁鳳儀出席亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）論壇時，互聯互通機制仍有巨大發展潛力，證監正致力加強互聯互通機制，目前研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。

她預告，跨境理財通等多項其他計劃，該會正努力在短期內完善計劃並放寬相關規定，準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。

梁鳳儀稱，雖然投資界常指地緣政治風險最難管控，甚至有西方主要經濟體人士高呼「去中國風險（de-risking China）」，但中國的資本市場已大得不容忽視，不論是中國持有境外債券貸款，還是外資持有境內A股和債券，規模都以萬億元計，香港的中介人角色保持不變，而且只會愈加重要。

人民幣櫃台港股首周日均成交1.97億人幣

「港幣-人民幣雙櫃台」上周一（19日）起實行，梁鳳儀表示，首周人民幣櫃台日均成交約1.97億元人民幣，坦言成交額較小但不出人意料，預計一旦擁有人民幣盈餘的港股通投資者參與，人民幣櫃台交易將轉活躍。

梁鳳儀指，新模式有良好的開局，有利於建立生態系統、完善金融基建以及拓展人民幣上市產品，而雙櫃台莊家活動正在按設計運行，買賣價差收窄至1至2個價位，而人民幣股價亦緊貼港元股價。

她指出，隨著美元融資成本上漲和國際政治關係變化，人民幣作為國際投資及儲備貨幣的吸引力將增強，證監會正克盡己職，加強香港在人民幣國際化作用。

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記者：麥德銘