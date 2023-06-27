hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【港股市況】新世界系復牌造好 阿里巴巴、騰訊升逾1% 恒指早段升逾200點重上萬九關（不斷更新）
美股反覆偏軟，至於港股今早高開逾50點。新世界 （00017） 復牌升逾9%，新創建 （00659） 升近9%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 續軟跌0.5%，恒指高開57點，開報18851點，科指升0.4%，報3889點。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【10：15】合景泰富 （01813） 升逾14%，高見1.05元。
【10：11】【新股IPO】中國聯塑分拆易達雲遞表 一文看清IPO消息（不斷更新）
【10：07】碧桂園服務 （06098） 升6%，高見9.84元，碧桂園 （02007） 升逾4%。
【10：04】濠賭股逆市向下，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%，金沙 （01928） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌0.5%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌0.7%。
【09：55】騰訊 （00700） 升幅擴至3%，高見343.2元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%，恒指升近300點，報19089點，升295點，科指升2.6%，報3974點。
【09：48】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升3%。
【09：46】恒指升200點，再觸19000點關口。
【09：46】思派健康 （00314） 跌勢未止，股價再跌8%，破底低見6.5元。
【09：44】大市升幅擴大至近200點，報18984點，升190點，科指升1.4%，報3926點。
【09：41】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段升逾1%，美團 （03690） 升0.4%，日前造好的小米 （01810） 今早再升2%，京東 （09618） 亦反彈1%。
【09：39】美圖 （01357） 回吐一日後，股價今早升逾3%，高見2.97元。
【09：37】港股早段升近100點，報18885點，升91點，科指升0.5%，報3890點。
【09：36】歐舒丹 （00973） 跌幅擴大至近17%，低見18.5元。
【09：34】比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價逆市跌0.9%，低見252.2元。
【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪H股 套現6.76億港元、持股跌穿9%
【09：33】金融壹賬通 （06638） 逆市挫21%，破底低見0.85元。
【09：32】【業績｜零售】L'occitane歐舒丹跌5%、今年整體料加價3%至6% 香港加價空間不大
【09：30】翠華 （01314） 升逾7%，開市後初段高見0.3元。
【翠華1314】翠華業績前先行宣派特別息每股4仙 近4個年度首派息
【09：27】耀才 （01428） 股價績後造好，高開逾9%，開報1.89元破頂。
【業績｜券商股】耀才上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元 許繹彬：為股東帶來多一點錢傍身
【09：21】新世界 （00017） 復牌升逾9%，新創建 （00659） 升近9%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 續軟跌0.5%，恒指高開57點，開報18851點，科指升0.4%，報3889點。
【09：13】期指開報18867點，升71點。
【08：55】恒指黑期升約39點，報18869點，道指期貨升32點，報34003點。
【08：30】【新世界系】周大福企業提出以每股9.15元收購剩餘新創建股份、新世界擬派特別息 新世界、新創建今復牌
【07：45】【新股IPO】藥師幫9885接近下限定價 超購4.6倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【07：45】【Morning精點】任志剛：中國必須備戰金融戰︱網上驚傳鄭欣宜逝世消息
【07：45】港股ADR收報18855點，升61點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.25元，較港收市價高0.65元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報332.12元，較港收市價低0.68元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.67元，較港收市價高0.42元或0.5%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】地緣政治局勢過去周末一度升溫，憂俄局勢現變數 ，部分資金流入黃金等避險資產，美股反覆偏軟，道指跌12點，報33714點；標指跌19點，報4328點；納指跌156點或1.16%，報13479點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點 阿里美股高港1%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力
責任編輯︰梁浩碩