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【港股市況】內房物管股造好 新創建復牌升一成破頂 恒指午後升400點試收復20天綫（不斷更新）
港股半日止跌反彈近300點，恒指高開57點，其後升幅逐步擴大，恒生指數半日升292點，報19086點，重上萬九關，成交近460億元。科指升2.2%，報3958點。新世界 （00017） 復牌升5%，新創建 （00659） 升一成破頂，ATM升1%至2%，內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升近6%，龍湖 （00960） 升逾7%，碧桂園服務 （06098） 升逾8%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
財經日誌︰
即市走勢︰
【14：23】新世界 （00017） 升幅收窄至近1%，報19.7元，今早曾高見21.5元，至於新創建 （00659） 維持一成升幅，破頂高見8.86元。
【14：21】恒指午後高見19193點，升至接近20天綫（現於約19197點），最新報19174點，升380點。科指升2.6%，報3972點。ATM分別升逾2%，網易 （09999） 升半成。
【14：20】碧桂園服務 （06098） 午後升近一成，高見10.16元，碧桂園 （02007） 升逾7%。
【13：58】【新股IPO】ASIFMA促中證監釐清境外上市審批規定 證監會：新規可予投資者安心
【13：56】【GEM轉主板】非凡領越933轉主板 首日掛牌跌1%
【13：55】大市升幅略擴至近350點，報19136點，升342點。
【13：30】【香港科技探索】HKTV周日辦開放日 逾100個職位空缺有即場面試機會
【13：24】內房造好，其中潤地 （01109） 午後升5%，高見33.45元。
【13：13】招行 （03968） 升逾3%，建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1%，工行 （01398） 升0.2%。
【13：11】【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20% 擬派末期股息2.1美仙
【13：08】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾2%，美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。
【13：00】港股午後初段升約300點，報19100點，升306點，科指升2.3%，報3961點。
【12：39】【業績│水務股】中國水務全年少賺1.9%至18.6億元 維持派末期息18仙
【12：09】【港元拆息】全線HIBOR連跌3天 1個月拆息跌穿5厘
【12：00】恒生指數半日升292點，報19086點，重上萬九關，成交近460億元。科指升2.2%，報3958點。新世界 （00017） 復牌升5%，新創建 （00659） 升一成破頂，ATM升1%至2%，內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升近6%，龍湖 （00960） 升逾7%，碧桂園服務 （06098） 升逾8%。
【11：39】港股中午收市前升約280點，報19075點，科指升2.1%，報3955點。
【11：30】上證半日升0.9%，深證升0.6%，創業板指跌0.1%。
【11：25】物管股造好，碧桂園服務 （06098） 、融創服務 （01516） 分別升逾8%。
【11：15】【拆局│新世界系】揭周大福企業親自出手兩大原因 全購新創建實際金額少於355億元
【11：12】新創建 （00659） 獲周大福企業私有化，復牌後最新升一成，破頂高見8.8元，成交3.5億元。
【11：05】藥明生物 （02269） 逆市偏軟，跌0.5%低見37.9元。
【11：00】歐舒丹 （00973） 績後向下，最新跌逾19%，低見18.2元。
【10：57】滔搏 （06110） 升3%，滔搏截至5月底止第一季度零售及批發業務的總銷售金額，按年錄得20至30%低段增長。
【10：53】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 最新升逾3%，碧桂園 （02007） 升近6%，雅居樂 （03383） 升逾5%，龍湖 （00960） 升7%。
【10：51】大市於19000點關口爭持，報18994點，升200點。
【10：48】耀才 （01428） 破頂高見1.9元後，逆市倒跌2%，低見1.69元。
【10：38】手機設備股個別發展，其中手機孖寶舜宇 （02382） 升逾4%，瑞聲 （02018） 升近3%。另一方面，高偉電子 （01415） 跌逾2%，丘鈦 （01478） 跌0.3%。
【10：32】比亞迪 （01211） 最新跌近2%，低見249.8元。
【10：28】港股升勢略為回順，最新升約200點，報19002點，升208點，科指升1.8%，報3940點。
【10：21】【互聯互通】梁鳳儀：研究滬深港通引入大宗交易 爭短期放寬理財通
【10：15】合景泰富 （01813） 升逾14%，高見1.05元。
【10：11】【新股IPO】中國聯塑分拆易達雲遞表 一文看清IPO消息（不斷更新）
【10：07】碧桂園服務 （06098） 升6%，高見9.84元，碧桂園 （02007） 升逾4%。
【10：04】濠賭股逆市向下，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%，金沙 （01928） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌0.5%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌0.7%。
【09：55】騰訊 （00700） 升幅擴至3%，高見343.2元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%，恒指升近300點，報19089點，升295點，科指升2.6%，報3974點。
【09：48】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升3%。
【09：46】恒指升200點，再觸19000點關口。
【09：46】思派健康 （00314） 跌勢未止，股價再跌8%，破底低見6.5元。
【09：44】大市升幅擴大至近200點，報18984點，升190點，科指升1.4%，報3926點。
【09：41】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段升逾1%，美團 （03690） 升0.4%，日前造好的小米 （01810） 今早再升2%，京東 （09618） 亦反彈1%。
【09：39】美圖 （01357） 回吐一日後，股價今早升逾3%，高見2.97元。
【09：37】港股早段升近100點，報18885點，升91點，科指升0.5%，報3890點。
【09：36】歐舒丹 （00973） 跌幅擴大至近17%，低見18.5元。
【09：34】比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價逆市跌0.9%，低見252.2元。
【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪H股 套現6.76億港元、持股跌穿9%
【09：33】金融壹賬通 （06638） 逆市挫21%，破底低見0.85元。
【09：32】【業績｜零售】L'occitane歐舒丹跌5%、今年整體料加價3%至6% 香港加價空間不大
【09：30】翠華 （01314） 升逾7%，開市後初段高見0.3元。
【翠華1314】翠華業績前先行宣派特別息每股4仙 近4個年度首派息
【09：27】耀才 （01428） 股價績後造好，高開逾9%，開報1.89元破頂。
【業績｜券商股】耀才上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元 許繹彬：為股東帶來多一點錢傍身
【09：21】新世界 （00017） 復牌升逾9%，新創建 （00659） 升近9%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 續軟跌0.5%，恒指高開57點，開報18851點，科指升0.4%，報3889點。
【09：13】期指開報18867點，升71點。
【08：55】恒指黑期升約39點，報18869點，道指期貨升32點，報34003點。
【08：30】【新世界系】周大福企業提出以每股9.15元收購剩餘新創建股份、新世界擬派特別息 新世界、新創建今復牌
【07：45】【新股IPO】藥師幫9885接近下限定價 超購4.6倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【07：45】【Morning精點】任志剛：中國必須備戰金融戰︱網上驚傳鄭欣宜逝世消息
【07：45】港股ADR收報18855點，升61點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.25元，較港收市價高0.65元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報332.12元，較港收市價低0.68元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.67元，較港收市價高0.42元或0.5%。
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【07：30】地緣政治局勢過去周末一度升溫，憂俄局勢現變數 ，部分資金流入黃金等避險資產，美股反覆偏軟，道指跌12點，報33714點；標指跌19點，報4328點；納指跌156點或1.16%，報13479點。
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責任編輯︰梁浩碩