  • 29°C
香港時間 : 2023628日 (週三) 00:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+ADR】夜期跌8點　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

股市 22:46 2023/06/27

分享：

分享：

人民幣夜市持續反彈，利好股市走勢，中概股指數升2.3%，報6606點，夜期反覆跌8點，報19130點，ADR窄幅上落，騰訊ADR低港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
美團ADR 125.38 -0.7%
騰訊ADR 338.72 -0.8%
滙豐ADR 60.84 +0.6%
阿里巴巴美股 85.39 -0.1%

北水錄逾72億元淨流出 主力買騰訊中行大手沽指數ETF

北水趁升市大手沽貨獲利，全日錄73.6億元淨流出。資金主力吸納騰訊 （00700） ，股份錄3億元淨流入，中國銀行 （03988） 及中移動 （00941） 分別錄1.9及1.5億元淨流出；指數ETF成為北水沽貨對象，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別走資52.3及21.1億元，南方恒生科技ETF （03033） 亦有8.8億元淨流出。

    點擊圖片放大
    +2

內房物管股造好 新創建復牌升11%破頂 恒指升354點重上萬九關

港股止跌反彈逾300點，重上19000點。恒指高開57點，其後升幅逐步擴大，尾市曾升432點一度重上20天綫，恒指升354點，收報19148點，20天綫得而復失，成交916.9億元，科指升2.6%，報3972點。新創建 （00659） 復牌升逾11%破頂，新世界 （00017） 升0.8%，ATM升逾1%至2%，內房物管股升，碧桂園服務 （06098） 升逾11%，龍湖 （00960） 升逾8%。

恒指成分股 收市價
（元）		 變幅
（%）		 貢獻/拖低
恒指（點）		 市盈率
（倍）
阿里巴巴 85.45 +2.6 +41 21
騰訊 341.40 +2.6 +40 14
友邦 79.05 +2.5 +36 427
金沙中國 27.30 -0.7 -1 -17
藥明生物 38.25 -0.5 -1 31
比亞 252.60 -0.8 -3 38

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】為何新世界發展一度倒跌？　一文看清大行評價私有化新創建優劣、提一長遠隱憂

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

即市走勢︰

【22：40】夜期反覆跌8點，報19130點

【19：10】北水錄逾72億元淨流出，主力買騰訊中行大手沽指數ETF，恒指夜期跌32點。

【17：43】【港鐵66】港鐵投資創新儲能系統開發商Ampd　推動建築工程減碳

【17：03】【新股IPO】藥師幫9885暗盤升逾兩成　一手帳面賺近1000元

【16：17】【大行報告】為何新世界發展一度倒跌？　一文看清大行評價私有化新創建優劣、提一長遠隱憂

【16：10】新創建 （00659） 復牌升逾11%破頂，新世界 （00017） 升0.8%，ATM升逾1%至2%，內房物管股升，碧桂園服務 （06098） 升逾11%，龍湖 （00960） 升逾8%，恒指升354點，收報19148點，20天綫得而復失，成交916.9億元，科指升2.6%，報3972點。

【16：00】恒指U盤前升355點，報19149點。

【15：30】舜宇 （02382） 升8%，高見78.6元，至於另一手機孖寶瑞聲 （02018） 升近3%。

【15：10】騰訊 （00700） 尾市升逾3%，高見343.8元，阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升逾2%。

【15：09】友邦 （01299） 升近3%，高見79.45元。

【15：01】港股尾市升約400點，於20天綫爭持。

【14：23】新世界 （00017） 升幅收窄至近1%，報19.7元，今早曾高見21.5元，至於新創建 （00659） 維持一成升幅，破頂高見8.86元。

【14：21】恒指午後高見19193點，升至接近20天綫（現於約19197點），最新報19174點，升380點。科指升2.6%，報3972點。ATM分別升逾2%，網易 （09999） 升半成。

【14：20】碧桂園服務 （06098） 午後升近一成，高見10.16元，碧桂園 （02007） 升逾7%。

【13：58】【新股IPO】ASIFMA促中證監釐清境外上市審批規定　證監會：新規可予投資者安心

【13：56】【GEM轉主板】非凡領越933轉主板　首日掛牌跌1%　

【13：55】大市升幅略擴至近350點，報19136點，升342點。

【13：30】【香港科技探索】HKTV周日辦開放日　逾100個職位空缺有即場面試機會

【13：24】內房造好，其中潤地 （01109） 午後升5%，高見33.45元。

【13：13】招行 （03968） 升逾3%，建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 升逾1%，工行 （01398） 升0.2%。

【13：11】【業績｜食品股】中國旺旺上財年少賺20%　擬派末期股息2.1美仙

【13：08】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾2%，美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【13：00】港股午後初段升約300點，報19100點，升306點，科指升2.3%，報3961點。

【12：39】【業績│水務股】中國水務全年少賺1.9%至18.6億元　維持派末期息18仙

【12：09】【港元拆息】全線HIBOR連跌3天　1個月拆息跌穿5厘

【12：00】恒生指數半日升292點，報19086點，重上萬九關，成交近460億元。科指升2.2%，報3958點。新世界 （00017） 復牌升5%，新創建 （00659） 升一成破頂，ATM升1%至2%，內房物管股造好，碧桂園 （02007） 升近6%，龍湖 （00960） 升逾7%，碧桂園服務 （06098） 升逾8%。

【11：39】港股中午收市前升約280點，報19075點，科指升2.1%，報3955點。

【11：30】上證半日升0.9%，深證升0.6%，創業板指跌0.1%。

【11：25】物管股造好，碧桂園服務 （06098） 、融創服務 （01516） 分別升逾8%。

【11：15】【拆局│新世界系】揭周大福企業親自出手兩大原因　全購新創建實際金額少於355億元

【11：12】新創建 （00659） 獲周大福企業私有化，復牌後最新升一成，破頂高見8.8元，成交3.5億元。

【11：05】藥明生物 （02269） 逆市偏軟，跌0.5%低見37.9元。

【11：00】歐舒丹 （00973） 績後向下，最新跌逾19%，低見18.2元。

【10：57】滔搏 （06110） 升3%，滔搏截至5月底止第一季度零售及批發業務的總銷售金額，按年錄得20至30%低段增長。

【10：53】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 最新升逾3%，碧桂園 （02007） 升近6%，雅居樂 （03383） 升逾5%，龍湖 （00960） 升7%。

【10：51】大市於19000點關口爭持，報18994點，升200點。

【10：48】耀才 （01428） 破頂高見1.9元後，逆市倒跌2%，低見1.69元。

【10：38】手機設備股個別發展，其中手機孖寶舜宇 （02382） 升逾4%，瑞聲 （02018） 升近3%。另一方面，高偉電子 （01415） 跌逾2%，丘鈦 （01478） 跌0.3%。

【10：32】比亞迪 （01211） 最新跌近2%，低見249.8元。

【10：28】港股升勢略為回順，最新升約200點，報19002點，升208點，科指升1.8%，報3940點。

【10：21】【互聯互通】梁鳳儀：研究滬深港通引入大宗交易　爭短期放寬理財通

【10：15】合景泰富 （01813） 升逾14%，高見1.05元。

【10：11】【新股IPO】中國聯塑分拆易達雲遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）

【10：07】碧桂園服務 （06098） 升6%，高見9.84元，碧桂園 （02007） 升逾4%。

【10：04】濠賭股逆市向下，藍籌銀娛 （00027） 跌逾1%，金沙 （01928） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌0.5%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌0.7%。

【09：55】騰訊 （00700） 升幅擴至3%，高見343.2元，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升近2%，恒指升近300點，報19089點，升295點，科指升2.6%，報3974點。

【09：48】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升3%。

【09：46】恒指升200點，再觸19000點關口。

【09：46】思派健康 （00314） 跌勢未止，股價再跌8%，破底低見6.5元。

【09：44】大市升幅擴大至近200點，報18984點，升190點，科指升1.4%，報3926點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 早段升逾1%，美團 （03690） 升0.4%，日前造好的小米 （01810） 今早再升2%，京東 （09618） 亦反彈1%。

【09：39】美圖 （01357） 回吐一日後，股價今早升逾3%，高見2.97元。

【09：37】港股早段升近100點，報18885點，升91點，科指升0.5%，報3890點。

【09：36】歐舒丹 （00973） 跌幅擴大至近17%，低見18.5元。

【09：34】比亞迪 （01211） 再遭股神巴菲特減持，股價逆市跌0.9%，低見252.2元。

【股神沽比亞迪】巴菲特再沽比亞迪H股　套現6.76億港元、持股跌穿9%

【09：33】金融壹賬通 （06638） 逆市挫21%，破底低見0.85元。

【09：32】【業績｜零售】L'occitane歐舒丹跌5%、今年整體料加價3%至6%　香港加價空間不大

【09：30】翠華 （01314） 升逾7%，開市後初段高見0.3元。

【翠華1314】翠華業績前先行宣派特別息每股4仙　近4個年度首派息

【09：27】耀才 （01428） 股價績後造好，高開逾9%，開報1.89元破頂。

【業績｜券商股】耀才上財年多賺10%、再豪派末期息0.5元　許繹彬：為股東帶來多一點錢傍身

【09：21】新世界 （00017） 復牌升逾9%，新創建 （00659） 升近9%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 續軟跌0.5%，恒指高開57點，開報18851點，科指升0.4%，報3889點。

【09：13】期指開報18867點，升71點。

【08：55】恒指黑期升約39點，報18869點，道指期貨升32點，報34003點。

【08：30】【新世界系】周大福企業提出以每股9.15元收購剩餘新創建股份、新世界擬派特別息　新世界、新創建今復牌

【07：45】【新股IPO】藥師幫9885接近下限定價　超購4.6倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】任志剛：中國必須備戰金融戰︱網上驚傳鄭欣宜逝世消息

【07：45】港股ADR收報18855點，升61點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.25元，較港收市價高0.65元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報332.12元，較港收市價低0.68元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.67元，較港收市價高0.42元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】地緣政治局勢過去周末一度升溫，憂俄局勢現變數 ，部分資金流入黃金等避險資產，美股反覆偏軟，道指跌12點，報33714點；標指跌19點，報4328點；納指跌156點或1.16%，報13479點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　阿里美股高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】華能國際電力、華電國際電力、中國電力（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 美股 恒生指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國6月諮商會消費者信心升至109.7　勝預期│5月新屋銷售按年升12.2%超預期

下一篇文章

【理想2015】理想一周銷量7500輛　月銷量將達3萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款