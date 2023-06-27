【新世界系】周大福企業最多355億全購新創建、新世界擬派特別息　新世界升一成後急回、新創建大升11%

▲ 【新世界系】周大福企業提出以每股9.15元收購剩餘新創建股份 新世界、新創建今復牌

新世界 （00017） 、新創建 （00659） 公布，大股東鄭裕彤家族私人持有的周大福企業擬全購新創建股份，擬以每股9.15元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾350億元。以每股9.15元計，私有化價格較新創建停牌前7.99元價格，溢價14.5%。新世界發展擬派發每股特別股息1.59港元，總額40億港元。

新世界、新創建於上周五中途停牌，兩股今日復牌，早市兩股齊升逾一成，惟其後表現分歧。新世界午後一度輕微轉跌，全日升不足1%，收報19.68元；新創建繼上周五升近7%，今日全日再升11%，收報8.9元。

周大福企業要約所需最高現金約355.12億元

假設新創建股份和購股權的數目沒有變動，將有37.9億股新創建要約股份及8463.8萬份新創建購股權，計及註銷所需總金額，新創建要約的價值合共約348.03億元。假設要約截止前，新創建所有購股權將被行使，新創建將須發行8463.865股新股，佔經擴大已發行股本約2.12%，因此要約價將增至354.66億元。

周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約65.06%，要約所需的最高現金金額將約355.12億元。

交易完成後，新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會通過。

若新創建小股東（約35.35%）同意以9.15元向周大福企業出售持股，令周大福企業最終持有的新創建股份不少於90%，周大福企業將會強制要收購餘下新創建股份，新創建將撤銷上市地位。

新世界擬派特別息1.59元

若獲得超過半數小股東投票支持，將持有新創建的60.88%股權全數出售予周大福企業，新世界將獲得217.82億港元現金收入，並會向全體股東派發40億元特別股息（每股1.59港元），餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。

公告指，交易對新世界有三大好處：

（1）進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；

（2）集團策略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；

（3）大幅釋放資產價值，提升股東回報，若以停牌前股價19.52元計算，股價對比新創建資產淨值有75%折讓，新創建作價對比新世界所佔新創建股權的資產淨值有2.6倍溢價。

要約則可提高新創建財務靈活性

就全體新創建股東（包括新世界）而言，新創建股份要約價有吸引的退出溢價；新創建股東有機會將新創建股份變現但不對市場價格產生不利影響

至於新創建，要約則可提高財務靈活性。公告指，私有化後，新創建的管理層及僱員的持續僱傭不會有重大變化，並會繼續展開現有業務，營運也沒有大改變。

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