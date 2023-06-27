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【新世界系】周大福企業提出以每股9.15元收購剩餘新創建股份、新世界擬派特別息　新世界、新創建今復牌

股市 08:30 2023/06/27

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【新世界系】周大福提出以每股9.15元收購剩餘新創建股份　新世界、新創建今復牌

新世界 （00017） 、新創建 （00659） 公布，大股東鄭氏族私人持有的周大福企業擬私有化新創建，提出以每股9.15元，收購尚未實益持有的新創建股份。以每股9.15元的收購價計，較新創建停牌前7.99元價格比較，溢價14.5%。新世界、新創建於上周五中途停牌，兩股將於今日復牌。

假設新創建股份（ 不論以行使任何新創建購股權或其他方式 ）及新創建購股權的數目於要約截止前將不會出現變動，將有37.9億股新創建要約股份及8463.8萬份新創建購股權，計及註銷所需總金額，新創建要約的價值合共約為348億元。

周大福企業及其一致行動人士持新創建股份總數約65.06%，要約所需的最高現金金額將約355.1億元。交易完成後，新創建將成為周大福控股集團的間接全資附屬公司。

新世界擬派特息1.59元

若獲得超過半數小股東投票支持，將持有新創建的60.88%股權全數出售予周大福企業，新世界將獲得217.82億港元現金收入，並會向全體股東派發40億元特別股息（每股1.59港元），餘下資金將用於償還現有借款及作為集團的一般營運資金。

公告指，交易對新世界有三大好處：

（1） 進一步優化資本，強化財務實力，有充足彈藥推展香港及中國內地具規模項目；

（2）集團策略性定位更清晰，聚焦地產發展、地產投資，以及與地產和顧客服務相關的中港業務；

（3）大幅釋放資產價值，提升股東回報，若以停牌前股價19.52元計算，股價對比新創建資產淨值有75%折讓，新創建作價對比新世界所佔新創建股權的資產淨值有2.6倍溢價。

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港股 周大福 收購 新世界發展（00017） 新創建集團（00659） 周大福（01929）
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