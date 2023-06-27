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【TSLA】Tesla股價為何以大成交急挫6%？　源於兩大原因

股市 06:30 2023/06/27

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【TSLA】Tesla股價為何以大成交急挫6%？　源於兩大原因

Tesla（美：TSLA；特斯拉）股價急跌6.1%，收報241.05美元，成交額約444億美元（約3472億港元），為交投最活躍美股，對於下跌原因，市場認為是主要是因為再有華爾街大行唱淡Tesla有關，高盛將Tesla評級由「買入」下調至「中性」，目標價從248美元削至185美元，為繼上周的摩根士丹利、巴克萊、DZ Bank後，第四間轉軚的大行。

高盛認為，Tesla股價在本輪反彈後，已反映了長期增長潛力及競爭地位，但預期新車將出現艱難的定價環境，拖累今年的毛利率。

Tesla股價月內升幅逾三成

其次，Tesla股價近期亦炒作競爭對手使用Tesla的充電協議標準，但相關利好消息已有過度炒作跡象。另一券商Guggenheim認為，競爭對手使用Tesla的超級充電站交易，可能會為Tesla帶來回報，但Tesla股價已升過龍。

Guggenheim預期，更多電動車車主使用Tesla充電制式，到2035年可為Tesla每股盈利增加0.53美元，即相對40倍市盈率及14%折讓計，這種收入可令股價升約6美元，但股價月內曾炒升逾72美元或逾3成升幅，股價上漲亦由於受AI（人工智能）的樂觀情緒所帶動。Guggenheim給予Tesla沽售評級，目標價112美元。

Guggenheim指，雖然對Tesla的充電發展感到興奮，但不認為是股價關鍵的上升動力。他指，如果客戶不需要購買Tesla汽車來使用優質的Tesla充電網絡，Tesla可能會在汽車銷售方面失去競爭優勢。

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記者：譚志偉

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