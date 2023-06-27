【TSLA】特斯拉股價為何遭3470億成交掟低挫6%？

▲ 特斯拉本輪上漲，旗下充電協議的發展，成為主要推動力

Tesla（美：TSLA；特斯拉）股價急跌6.1%，收報241.05美元，成交額約444億美元（約3472億港元），為交投最活躍美股，對於下跌原因，市場認為是因為再有華爾街大行唱淡特斯拉有關，高盛將特斯拉評級由「買入」下調至「中性」，目標價從248美元削至185美元，為繼上周的摩根士丹利、巴克萊、DZ Bank後，第四間轉軚的大行。

高盛認為，特斯拉股價在本輪反彈後，已反映了長期增長潛力及競爭地位，但預期新車將出現艱難的定價環境，拖累今年的毛利率。

此外，特斯拉股價近期亦炒作競爭對手使用特斯拉的充電協議標準，Guggenheim認為，這與競爭對手的超級充電站交易可能會帶來回報，但與股價已升過龍。Guggenheim預期，更多的電動車車主使用特斯拉充電制式，到2035年可為每股盈利增加0.53美元，即相對40倍市盈率及14%折讓計，這種收入可令股價升約6美元，但股價月內曾炒升逾72美元或逾3成升幅，股價上漲亦由於受AI（人工智能）的樂觀情緒所帶動。Guggenheim給予特斯沽售評級，目標價112美元。

Guggenheim指，雖然對特斯拉的充電發展感到興奮，但不認為是股價關鍵的上升動力。他指，如果客戶不需要購買特斯拉汽車來使用優質的特斯拉充電網絡，特斯拉可能會在汽車銷售方面失去競爭優勢。

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記者：譚志偉