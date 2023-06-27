【美股焦點】普京5分鐘強硬講話　瓦格納錄音剖白　拜登澄清關係　美股收市轉跌

▲ 【美股焦點】普京5分鐘強硬講話 瓦格納剖白 拜登澄清關係 美股收市轉跌

環球股市等待俄羅斯「兵變」進一步消息，才再作部署，普京香港時間今晨發表5分鐘最新電視講話，普京表示，瓦格納士兵大多是俄羅斯的愛國者，因他們退回軍營，避免進一步流血，瓦格納士兵若想去白俄羅斯，他會遵守承諾。普京與安全部門舉行會議，出席者包括國防部長紹伊古，他上周六遭到瓦格納領袖Yevgeny Prigozhin（普里戈任）要求向莫斯科進軍之前要將他解僱，美股尾市轉跌。

道指收市跌12點，標指跌0.4%，納指跌1.2%。

▲ 普京與安全部門舉行會議，出席者包括國防部長紹伊古(坐左邊第二位)

普京：「兵變」定遭鎮壓並透露有飛行員死亡

普京指出，所有消除威脅的必要決定，都需要在萌芽狀態時執行，「兵變」無論如何一定會被鎮壓，組織者意識到他們的行為是犯罪行為，他感謝白俄羅斯領導人盧卡申科為和平解決局勢所做的努力，而社會團結發揮了決定性作用。

普京電視講話：

感謝全國人民團結



所有消除威脅的決定，都必需要在非常早的階段作出



「兵變」無論如何一定會被鎮壓，組織者意識到他們的行為是犯罪



他們參與「兵變」希望俄羅斯失敗，讓我們的社會淹沒在鮮血之中，但他們錯誤盤算



感謝所有安全部門以及死去的飛行員，他們忠於自己的誓言



已採取措施避免重大流血衝突，但這需要時間



感謝仍未染血的瓦格納士兵及指揮官，你們可以與國防部簽訂合約，或是搬去白俄



西方和烏克蘭希望俄羅斯人互相殘殺，任何趁機圖利或企圖騷亂都注定會失敗，我再說一遍，社會、行政和立法權的最高整合在各個層面都得到了體現



俄羅斯社會的公共組織、宗教派別、主要政黨都對憲法秩序堅定、明確的支持立場

普里戈任：不打算推翻普京

瓦格納領袖普里戈任發布錄音，談論周末事件，稱他的組織並不打算推翻俄羅斯政府，向莫斯科的進軍顯示出這個國家存在嚴重的安全問題。他發起進軍是因為他想把瓦格納作為一個軍事組織保留下來，而不受國防部的指揮，他證實，是白俄羅斯總統盧卡申科幫忙找到事件的協商解決方案。

拜登：與此毫無關係

美國總統拜登表示，美國和北約與周末震動了俄羅斯的僱傭軍兵變沒有任何關係，盟國還在繼續釐清事件對普京以及俄烏戰爭的影響。

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記者：譚志偉