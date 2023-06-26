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【螞蟻集團】上海市地方金融監管局局長赴螞蟻集團調研

股市 22:45 2023/06/26

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【螞蟻集團】上海市地方金融監管局局長赴螞蟻集團調研

内地傳媒報道，上海市地方金融監管局局長周小全率隊赴螞蟻科技集團黃浦H空間開展調研。螞蟻科技集團滙報近年來在滬業務發展情況。

周小全表示，目前上海正在全力打造國際金融中心和科技創新中心，上海金融機構眾多、金融基礎設施完善、金融應用場景豐富、科技創新資源集聚，為螞蟻科技集團等大型平台企業的發展提供豐富的業務場景和堅實支撐。

他指，希望螞蟻集團進一步發揮產業鏈龍頭企業的帶動作用，加快自身健康發展，積極促進產業鏈生態完善，助力更多上下游企業、中小企業成長。目前，上海市正在加快推進區塊鏈創新研發和深化應用，希望螞蟻科技集團發揮技術優勢，主動參與，積極貢獻力量。

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記者：伍鍵文

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