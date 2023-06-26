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【虛擬資產】德勤呂志宏：虛擬資產新指引保障散戶權益　料各平台初期引入5至8隻代幣

股市 22:42 2023/06/26

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德勤呂志宏：虛擬資產新指引保障散戶權益　料各平台初期引入5至8隻代幣

港府近年力推第三代互聯網（Web3.0）發展，證監會上月底亦公布虛擬資產交易指引。德勤中國數字資產香港主管合夥人呂志宏接受本報專訪時，新指引容許散戶參與虛擬資產交易，但僅限大型代幣，雖然相關監管設置門檻雖較高，但背後理據合理，預計各平台初期引入5至8隻較常見的代幣，待市場運作更成熟時會逐步納入更多代幣供散戶交易，並預期金管局明年會有更多穩定幣相關的清晰指引出台。

呂志宏：新指引保障散戶權益

呂志宏指，過去虛擬資產行業未有監管框架，平台日常的營運亦缺乏透明度，容易將客戶資產與公司資產混為一談，有機會出現高管挪用客戶資產現象，但新監管制度下，散戶權益可得到保障。

「新指引要求平台擁有足夠資本，足以應付至少未來12個月的日常營運。又要求不得任意挪用客戶資產，平台亦需為客戶的虛擬資產投保，保障散戶投資者。」

他續稱，要打造本港成為虛擬資產中心，港府需在創新、監管之間取得平衡，新指引「清楚指明可以做及不能做的事情」，平台「有方向跟」，更易探索業務。

籲盡快制定虛擬資產審計準則

港府雖然為虛擬資產發展「拆牆鬆綁」，不過目前國際間仍未有統一虛擬資產會計標準。呂志宏指，在處理虛擬資產公司的帳目之時，業界或者會遇到會計處理不一致的問題，呼籲當局盡快制定虛擬資產審計準則，以協助業界完善相應領域的審計流程及程序，促進虛擬資產行業健康發展。

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