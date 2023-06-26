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【ESG】港大經管學院辦ESG論壇　推動ESG成香港競爭優勢

股市 21:50 2023/06/26

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環境、社會及管治（ESG）近年成為企業營運的關鍵因素之一，港大經管學院上周五（23日）舉辦ESG論壇，並邀請倫敦帝國學院的金融及經濟學教授Patrick Bolton擔任主講嘉賓，共同探討ESG相關熱門議題。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱教授指，ESG投資已成為全球發展大趨勢，需配合前瞻性思維及研究工作。並提到香港作為國際金融中心，一直致力在各方面扮演更重要角色，並以ESG作為戰略目標，旨在令其變成香港的競爭優勢。

他指學院銳意推動ESG研究、教育及各界的參與，不但積極進行ESG相關研究，更特別成立『創立方聯盟』，並透過ESG融入課程內容，致力為香港培育相關人才。

Patrick Bolton則認為，氣候金融是一項風險管理問題。投資組合的碳足跡與淨零碳足跡偏差越大，投資組合的轉型風險越大。另外，時間也是一項重要的風險因素。投資組合調整需時越長，轉型風險也會增加。投資者會透過減少風險敞口、要求補償風險持有成本，以及與企業合作，以對沖氣候變化風險。

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