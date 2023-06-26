【新能源車】Lucid與Aston Martin簽署協議　提供電池系統等技術　Lucid股價升逾1成

▲ Lucid向阿斯頓·馬丁提供電動汽車技術 換取3.7%股份

不少傳統汽車生產商轉型電動車業務，英國奢侈汽車品牌Aston Martin與美國電動車企Lucid（美：LCID）簽署協議，集團可使用Lucid的電動車技術，包括動力和電池系統。受消息影響，Lucid美股漲13.7%，暫報6.24美元。

綜合外電報道，Aston Martin將向Lucid發行2835.2萬股票及分期支付現金，總價值約2.32億美元。交易完成後，Lucid將持有阿斯頓·馬丁約3.7%股權。公司執行主席Lawrence Stroll表示，與Lucid的協議是集團電動汽車銷量增長的重要一環。

值得留意的是，内地電動車企吉利汽車 （00175） 母公司吉利控股上月宣布，與Aston Martin達成新合作協議，吉利控股已完成對Aston Martin的股份增持，涉資2.34億英鎊。增持後，當時持股升至約17%。

除了吉利，平治（Mercedes-Benz）母企戴姆勒亦曾向向其提供引擎技術和部分電動車技術，以換取一定比例的股份。

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記者：伍鍵文