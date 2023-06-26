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【業績】經濟日報集團全年賺逾2700萬元　末期息增至7港仙

股市 21:20 2023/06/26

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經濟日報集團 （00423） 公布，截至3月底止，全年度收益10.23億元，純利2746萬元。經濟日報集團宣派末期股息7港仙，按年增8%，全年股息10港仙，現價股息率達8.6厘。

經濟日報集團指出，疫情加快數碼轉型，期內數碼廣告增長強勁，而人工智能和機器學習的興起，將為各行各業帶來巨變，集團將探究人工智能科技如何提升用家體驗、創造價值並改善集團於數據及分析工具等數碼技術，致力製作優質內容、研究平台使用者的行為特性、進行深入分析、採用雲計算及推行智能推廣策略，加速數碼廣告收入增長。

於上年度，經濟日報集團廣告收入按年跌2%至5.5億元，期內雖受第五波疫情影響本地需求和營銷活動，但旗下數碼平台廣告收入保持增長勢頭，特別是招聘廣告平台受惠於勞動市場緊張而錄創紀錄收入，抵銷印刷刊物廣告收入大幅下跌影響。目前公司數碼廣告整體收入已超過印刷廣告收入。

年內，服務收入按年持平在4.2億元，財經通訊社、資訊及軟件業務因港股指數和成交量較弱，分部收入貢獻跌4%，而印刷設備升級使印刷服務收入按年增5%。另外，發行收入按年跌18%至5089萬元，受累於大部分印刷刊物發行量縮減，特別是雜誌。

經濟日報集團上年度逾60%收益來自數碼平台以及資訊及軟件業務，反映過往年度的投資成果。另外，集團年內保就業計劃補貼獲3330萬元。

至3月底，集團現金結餘為4.64億元，將致力維持可持續派息政策，同時保持策略性業務投資及發展的實力。

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港股 業績公布 經濟日報集團（00423）
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