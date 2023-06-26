【著數優惠】AlipayHK買淘寶免手續費不再　即睇三大淘寶免手續費付款方法

網購平台淘寶最新公布，將由7月10日起調整手續費，以往免手續費的支付方法包括支付寶香港（Alipay HK），屆時手續費將改為1%。但信用卡及PPS付款的手續費則會現時2.5%，下調至1.5%，本文將會為讀者介紹各大付款方法的手續費（見下表）。

手續費調整後，可以免收手續費的方法有3個，包括螞蟻銀行存款寶Ant Bank PayLater、中銀淘寶World萬事達卡及渣打Q credit card，但要留意渣打Q credit card免手續費優惠只限每月首5筆交易。

而使用支付寶香港（Alipay HK）或銀行賬戶付款，手續費將調整至1%；信用卡方面，以信用卡（中銀及恒生除外）或PPS付款，手續費由以往2.5%，降至1.5%；恒生信用卡的手續費為1.3%，中銀信用卡手續費則1.5%降至1.2%，但注意中銀的1.2%手續費為限時優惠。

付款方法 手續費 螞蟻銀行存款寶Ant Bank PayLater 免手續費 中銀淘寶World萬事達卡 免手續費 渣打Q credit card（每月首5筆） 免手續費 支付寶香港（Alipay HK）及銀行賬戶付款 1% 中銀信用卡 1.2%（限時優惠） 恒生信用卡 1.3% 信用卡（中銀及恒生除外）及 PPS付款 1.5%

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編輯：葉志偉