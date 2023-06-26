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【新股IPO】菜鳥網絡傳最快第三季遞表　3大速遞網絡公司湧港上市？

新股IPO 20:10 2023/06/26

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【新股IPO】菜鳥傳最快第三季遞表

阿里巴巴 （09988） 5月宣布擬安排盒馬鮮生、菜鳥網絡和阿里雲智能上市，繼本報報道盒馬爭取第3季交表、年內上市後，外電引述消息人士，阿里巴巴有意安排菜鳥網絡於第3季遞交上市申請，目標在12至18個月完成上市，緊隨盒馬鮮生6至12個月內上市的時間表。

阿里巴巴改組後分拆頭炮曝光 盒馬最快11月IPO，可見【下一頁】

外電引述知情人士報道，菜鳥目前已聘用花旗、中信証券和摩根大通籌備上市工作，預計估值約150億至200億美元（折合約1170至1560億港元），集團未落實集資規模，若以發行10%股份計，集資規模為15億至20億美元。

報道指，菜鳥現時緊盯經營類似業務的極兔和順豐控股香港IPO計劃，極兔集資額據報達10億美元，而順豐控股香港集資規模料達20億至30億美元。

極兔已向聯交所提交申請，順豐則預計最快本周交表。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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