【日本芯片】日本加強國內芯片產業　傳政府將出資推動發展

▲ 日本政府資助數十億美金，吸引外國及本地企業設廠及發展半導體芯片產業。

日本的半導體產業在全球占比由1980末開始降至10%，但近日傳出消息指日本有意大力發展半導體產業，目標在2030年前將芯片銷售量翻升4倍，達至15萬億日元(約8,203億港元)。

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據路透社(Reuters)報道，日本的半導體製造商JSR Corp’s將會在26日召開董事會議，討論一項由政府資助、涉及數十億美元的計畫，以推動日本國內的芯片產業發展。

該計畫包括向即將在日本九州建立芯片廠的台積電，提供4760億日元(約260億港元)，或約建廠一半費用的補貼金。報道稱，台積電此次的建廠計畫涉及約70億美元(約548億港元)，並預計將在2024年開始生產分別為12及16納米的芯片。

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另外，即將在北海道建立芯片廠的日本半導體製造商Rapidus，也會獲得政府700億日元(約38.2億港元)補助。該公司正在與IBM合作研發和生產2納米芯片，目標是在2025年推出原型生產線。據當地媒體4月份的報道稱，日本政府正考慮為Rapidus再增加3000億日元(約164億港元)的撥款。

路透社報道稱，三星電子(Samsung Electronics)正考慮在其位於橫濱現有的研發中心附近，建立第一條芯片包裝測試線。而日本政打算就該項計畫提供約150億日元(約8.2億港幣)的資助。

責任編輯：王愷楹

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