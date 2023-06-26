  • 30°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本芯片】日本加強國內芯片產業　傳政府將出資推動發展

科技 19:36 2023/06/26

分享：

分享：

日本政府資助數十億美金，吸引外國及本地企業設廠及發展半導體芯片產業。

日本的半導體產業在全球占比由1980末開始降至10%，但近日傳出消息指日本有意大力發展半導體產業，目標在2030年前將芯片銷售量翻升4倍，達至15萬億日元(約8,203億港元)。

【Intel半導體】Intel獲德政府100億歐元補助　德國建半導體廠房

Nvidia行政總裁：極可能在歐洲投資 打造全球性國際公司

據路透社(Reuters)報道，日本的半導體製造商JSR Corp’s將會在26日召開董事會議，討論一項由政府資助、涉及數十億美元的計畫，以推動日本國內的芯片產業發展。

該計畫包括向即將在日本九州建立芯片廠的台積電，提供4760億日元(約260億港元)，或約建廠一半費用的補貼金。報道稱，台積電此次的建廠計畫涉及約70億美元(約548億港元)，並預計將在2024年開始生產分別為12及16納米的芯片。

台灣市場指數有助捕捉半導體行業機遇

另外，即將在北海道建立芯片廠的日本半導體製造商Rapidus，也會獲得政府700億日元(約38.2億港元)補助。該公司正在與IBM合作研發和生產2納米芯片，目標是在2025年推出原型生產線。據當地媒體4月份的報道稱，日本政府正考慮為Rapidus再增加3000億日元(約164億港元)的撥款。

路透社報道稱，三星電子(Samsung Electronics)正考慮在其位於橫濱現有的研發中心附近，建立第一條芯片包裝測試線。而日本政打算就該項計畫提供約150億日元(約8.2億港幣)的資助。

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
2023/05/19
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
【芯片大戰】高通10月舉行技術峰會　料將發布Snapdragon 8 Gen 3
2023/06/05
【芯片大戰】高通10月舉行技術峰會　料將發布Snapdragon 8 Gen 3
【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
2023/06/19
【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
2023/06/19
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel

你可能感興趣

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
17:27 2023/05/19
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
【芯片大戰】高通10月舉行技術峰會　料將發布Snapdragon 8 Gen 3
15:33 2023/06/05
【芯片大戰】高通10月舉行技術峰會　料將發布Snapdragon 8 Gen 3
【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
11:02 2023/06/19
【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
市場拓展 科技產品 晶片 台積電

下一篇文章

【Apple吸金大法】Apple Vision Pro或太重　需加購頭頂綁帶增穩定度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款